RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:45, 19 марта 2025

Саралиев отчитался об обмене пленными с Украиной

Вернувшиеся из плена бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 19.03.25, https://t.me/mod_russia/50322.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обмен пленными между Россией и Украиной состоялся по формуле 175 на 175, также Украине переданы 22 тяжелораненых военнопленных.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля в рамках обмена пленными с Украиной в Россию возвращены 150 военнослужащих, в том числе бойцы из Дагестана, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Адыгеи, Ставропольского края, Кубани, Ростовской и Волгоградской областей. 15 января Украина и Россия обменялись тяжелоранеными военнопленными по формуле 25 на 25 при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. В ходе предыдущего обмена 30 декабря 2024 года 150 военнопленных вернулись в Россию.

Депутат Госдумы из Чечги, представитель Парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев отчитался сегодня об обмене пленными. "В Россию вернулись 175 наших военнослужащих, на Украину - 175.  Кроме того, российская сторона передала Украине 22 тяжело раненых украинских военнопленных", - написал он  в своем Telegram-канале.

Российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Они будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, сообщило Минобороны
 
При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты, указано в сообщении.

Журналистка Арзу Мамедова сообщила в своем Telegram-канале, что среди вернувшихся на родину есть один житель Северной Осетии.

По данным проекта "Наш выход", который принимает участие в подготовке обменов пленными, среди 175 человек также четверо бойцов из Ростовской области, восемь из  Краснодарского края, трое из Дагестана, по двое  из Адыгеи, Карачево-Черкесии и Ставропольского края, по одному из Волгоградской области и  Ингушетии, следует из списков вернувшихся на родину бойцов, опубликованных в Telegram-канале проекта.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Военнослужащие. Фото: https://function.mil.ru
09:05, 14 марта 2025
Власти признали убитыми на Украине 6100 бойцов с юга России
Военная операция на Украине. Фото: https://mil.ru
13:57, 6 марта 2025
Власти признали убитыми на Украине более 6050 бойцов с юга России
Российские бойцы в зоне военной операции на Украине. Фото: Минобороны России
18:56, 1 марта 2025
Власти признали убитыми на Украине более 6000 бойцов с юга России
Российская военная техника в зоне специальной военной спецоперации. Фото: https://z.mil.ru https://commons.wikimedia.org
09:27, 23 февраля 2025
Власти признали убитыми на Украине 5950 бойцов с юга России
Российские военнослужащие на Украине. Фото: Mil.ru
05:13, 19 февраля 2025
Более 5900 бойцов из СКФО и ЮФО убиты на Украине
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
21:51, 13 марта 2025
Блогерка. Северный Кавказ
-2
"банкротство граждан"
Фото
21:46, 9 марта 2025
Блогерка. Северный Кавказ
34
привет из Африки
Фото
18:38, 7 марта 2025
Ветер с Апшерона
3
Ифтар - вина автомобильных пробок
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Плакат участников марша памяти Бориса Немцова. Москва, 1 марта 2015 г. Фото Вячеслава Ферапошкина для «Кавказского узла» Чеченский след в убийстве Немцова

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Блогеры
Фото
22:37, 18 марта 2025
Блогерка. Северный Кавказ
14
бояре плохие
Фото
08:26, 18 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
12
«Как мужчина себя веди... » О неэтичном рекламном контенте 
Фото
21:51, 13 марта 2025
Блогерка. Северный Кавказ
-2
"банкротство граждан"
Фото
21:46, 9 марта 2025
Блогерка. Северный Кавказ
34
привет из Африки
Фото
18:38, 7 марта 2025
Ветер с Апшерона
3
Ифтар - вина автомобильных пробок
Аналитика
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Погибший пеликан. Фото: Каспийский Природоохранный Центр ccc05.ru
19 марта 2025, 18:01
Биологи раскритиковали версию Минприроды о гибели пеликанов в Дагестане

Участники акции протеста. 19 марта 2025 г. Скриншот видео https://news.am/rus/news/872490.html
19 марта 2025, 12:37
Жильцы общежития в Ереване потребовали переселения

Атака дронов в станице Кавказская на Кубани. 19 марта 2025 г. Скриншот видео: 24krasnodar.ru
19 марта 2025, 11:26
Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае увеличилась

Пожар в Хрюгском лесу. Фото: МЧС России
19 марта 2025, 10:05
Потушено открытое горение в Хрюгском лесу

Стендапер из Ейска задержан за шутку про инвалида #shorts #Останин #шутка #полиция
Стендапер из Ейска задержан за шутку про инвалида #shorts #Останин #шутка #полиция
Полигон в Новороссийске горит четвертые сутки #shorts #пожар #полигон #Кубань #МЧС
Полигон в Новороссийске горит четвертые сутки #shorts #пожар #полигон #Кубань #МЧС
Суд назначил штраф Надежде Кеворковой #shorts
Суд назначил штраф Надежде Кеворковой #shorts
Силовики разогнали акцию протеста студентов из Туркменистана в Ставрополе #shorts #полиция #новости
Силовики разогнали акцию протеста студентов из Туркменистана в Ставрополе #shorts #полиция #новости
В Нальчике почтили память жертв депортации
В Нальчике почтили память жертв депортации
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Показать больше