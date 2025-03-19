Саралиев отчитался об обмене пленными с Украиной

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Обмен пленными между Россией и Украиной состоялся по формуле 175 на 175, также Украине переданы 22 тяжелораненых военнопленных.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля в рамках обмена пленными с Украиной в Россию возвращены 150 военнослужащих, в том числе бойцы из Дагестана, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Адыгеи, Ставропольского края, Кубани, Ростовской и Волгоградской областей. 15 января Украина и Россия обменялись тяжелоранеными военнопленными по формуле 25 на 25 при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. В ходе предыдущего обмена 30 декабря 2024 года 150 военнопленных вернулись в Россию.

Депутат Госдумы из Чечги, представитель Парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев отчитался сегодня об обмене пленными. "В Россию вернулись 175 наших военнослужащих, на Украину - 175. Кроме того, российская сторона передала Украине 22 тяжело раненых украинских военнопленных", - написал он в своем Telegram-канале.

Российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Они будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, сообщило Минобороны



При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты, указано в сообщении.

Журналистка Арзу Мамедова сообщила в своем Telegram-канале, что среди вернувшихся на родину есть один житель Северной Осетии.

По данным проекта "Наш выход", который принимает участие в подготовке обменов пленными, среди 175 человек также четверо бойцов из Ростовской области, восемь из Краснодарского края, трое из Дагестана, по двое из Адыгеи, Карачево-Черкесии и Ставропольского края, по одному из Волгоградской области и Ингушетии, следует из списков вернувшихся на родину бойцов, опубликованных в Telegram-канале проекта.

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