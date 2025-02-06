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02:46, 6 февраля 2025

Военные с юга России возвращены из украинского плена

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В рамках нового обмена пленными с Украиной в Россию возвращены 150 военнослужащих, в том числе бойцы из Дагестана, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Адыгеи, Ставропольского края, Кубани, Ростовской и Волгоградской областей. 

Как писал "Кавказский узел", 15 января Украина и Россия обменялись тяжелоранеными военнопленными по формуле 25 на 25 при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. В ходе предыдущего обмена 30 декабря 2024 года 150 военнопленных вернулись в Россию.

Об очередном обмене военнопленными с Украиной 5 февраля сообщил депутат Государственной думы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев. "В Россию из украинского плена вернулись наши бойцы, 150 человек, на Украину - 150", - написал он в своем Telegram-канале. 

Новый обмен, как и предыдущий, состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Освобожденные из плена российские военные пока находятся в Белоруссии, у них есть возможность связи с родственниками. По возвращении в Россию им предоставят курс лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны, говорится в сообщении ведомства. 

Среди возвращенных из плена российских военных есть уроженцы Северного Кавказа и юга России, следует из списков, опубликованных в Telegram общественным движением по поиску пленных "Наш выход". В списках вернувшихся домой значатся Камил Алибахарчиев и Адлан Магомедов из Дагестана, Алексей Золотарев и Александр Некрасов из Карачаево-Черкесии, Башир Цеочоев из Ингушетии, Евгений Топорков из Адыгеи.

Также в списках вернувшихся есть Руслан Абилов, Григорий Абакьянц, Александр Грязев, Виталий Еремин и Вячеслав Еремин из Краснодарского края, Владимир Недожогин и Николай Хмелев из Волгоградской области. В Ставропольский край, согласно спискам, возвращаются Роман Черников, Сергей Чепиль, Виктор Хорев, Евгений Некрасов, Курбан Магомедкеримов, Геннадий Ерохин, Петр Бессчастный, Юрий Белогорцев и Владимир Арутюнов. Кроме того, в списках присутствуют Арам Игнатевосян и Вячеслав Лобанов из Ростовской области. 

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Автор: "Кавказский узел"

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