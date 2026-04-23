Активистка из Краснодара Яна Антонова получила предостережение от полиции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полиция Краснодара предупредила активистку Яну Антонову о недопустимости участия в протестных акциях по случаю приезда патриарха Кирилла.

Как писал "Кавказский узел", краснодарские активисты объявили сбор подписей под обращением к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, который 25 апреля, по неофициальным данным, заложит собор на Рождественской набережной. Они просят патриарха пересмотреть решение о строительстве храма.

16 января глава Краснодара вопреки протестам жителей утвердил проект планировки Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне, где планируется построить храм. 29 января депутаты гордумы Краснодара утвердили решение об изъятии части сквера для строительства храма. 19 марта 99% участников общественного обсуждения высказались против осуществления религиозных обрядов на Рождественской набережной Краснодара, однако комиссия сочла мнение противников строительства храма несущественным и рекомендовала мэру предоставить разрешение на осуществление религиозных нужд на набережной. Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный характер, комиссия просто проигнорировала мнение жителей. Активисты неоднократно проводили пикеты, в том числе с требованием отставки главы города. Последний пикет против строительства храма прошел 10 апреля.

Сегодня полиция пришла к активистке Яне Антоновой, которая многие годы борется против строительства храма на Рождественской набережной в Краснодаре. Ей вручили предупреждение "о недопустимости участия в массовых мероприятиях и массовых беспорядках в Юбилейном на выходных", сообщила сама Антонова в своем Telegram-канале.

По ее мнению, в связи с визитом Патриарха Московского и Вся Руси Кирилла, который возможно заложит первый камень огромного храма на Рождественской набережной, против строительства которого много лет выступают местные жители, у правоохранительных органов возникли опасения.

3 сентября 2025 года краснодарская активистка Яна Антонова провела одиночный пикет около мэрии Краснодара, призвав не допустить застройку набережной реки Кубань, где планируется строительство храма. В Юбилейном микрорайоне это единственная крупная зона отдыха, пояснила она. 14 и 21 сентября жители Юбилейного микрорайона провели два субботника в зоне отдыха, где планируется строительство. Целью акций было показать властям, что это не пустырь, а зеленая зона, интересная жителям, рассказали участники субботников.

"Обстановка довольно нервная сейчас у нас на районе. Взяли ещё с меня объяснительную, что я, хоть и против застройки набережной, но в незаконных массовых мероприятиях и массовых беспорядках участия принимать не буду", - написала Яна Антонова.

Антонова несколько лет ведет борьбу против застройки набережной

В сентябре 2024 года Яна Антонова проводила в Юбилейном микрорайоне Краснодара сбор подписей под петицией к губернатору против застройки Рождественской набережной. К 21 сентября было собрано не менее 1970 подписей. 28 сентября 2024 года полиция выписала ей предостережение о недопустимости нарушений.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре противники строительства храма в Юбилейном совместно с представителями КПРФ начали сбор подписей с требованием об отставке мэра Евгения Наумова.

В сентябре 2024 года жители Юбилейного микрорайона Краснодара протестовали против застройки Рождественской набережной, где согласно новому генплану города планировалось строительство храма. Они поясняли, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Активисты проводили сбор подписей под петицией к губернатору Вениамину Кондратьеву против застройки Рождественской набережной. Было собрано более 3000 подписей. Активист Виталий Черкасов и депутат гордумы Александр Сафронов были задержаны во время сбора подписей и оштрафованы судом. Однако в ноябре депутаты гордумы приняли новый генплан вопреки протестам жителей.

Еще в декабре 2021 года активисты выступили против строительства нового храма на набережной в Краснодаре, против него также протестовали жители микрорайона Юбилейный. Защитники набережной считают необходимым строить в микрорайоне образовательные и досуговые учреждения для детей. В январе 2022 года активистка Яна Антонова провела одиночный пикет против передачи Русской православной церкви участка на набережной для строительства храма.