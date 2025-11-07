×

21:11, 7 ноября 2025

Подписанты обращения в защиту Ларисы Тупцоковой столкнулись с давлением

Лариса Тупцокова. Скриншот фото с ее страницы в Facebook (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России) от 25.04.24, https://www.facebook.com/photo/?fbid=7359393317447968&set=pb.100001321173043.-2207520000

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики звонят живущим в Кабардино-Балкарии подписантам обращения к главе Адыгеи в защиту черкесской активистки Ларсы Тупцоковой, требуя явиться для дачи объяснений. Правозащитники назвали такие действия противозаконными.

Как писал "Кавказский узел", журналистка и черкесская активистка Лариса Тупцокова в октябре сообщила, что силовики провели обыски в доме ее родителей в Адыгее и допросили ее родственников по делу об экстремизме. Около 30 правозащитников и активистов из Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Краснодарского края в обращении к Мурату Кумпилову потребовали прекратить уголовное преследование Ларисы Тупцоковой за отсутствием события преступления.  Подписанты обращения в ее защиту отметили значимый вклад Тупцоковой в сохранение родного языка и указали, что дело против нее может стать прецедентом для преследования других людей, когда-либо сотрудничавших с культурным центром в Тбилиси.

Лариса Тупцокова - журналистка, филолог, преподаватель черкесского языка. В 2024 году она комментировала для "Кавказского узла" вклад в освещение черкесского вопроса журналиста Аслана Шаззо, чьи научные и публицистические статьи не были собраны в едином архиве к моменту смерти автора. В конце сентября Тупцокова, живущая в Грузии, узнала о возбуждении против нее в России уголовного дела по статье об экстремизме. Примерно за месяц до этого в сети появился фейковый сайт признанного экстремистским Черкесского культурного центра в Тбилиси, где были размещены публикации от имени Ларисы Тупцоковой. 

Активисты из Кабардино-Балкарии, подписавшие обращение в в защиту Ларисы Тупцоковой столкнулись с давлением, сообщил сегодня Правозащитный центр Кабардино-Балкарии. "Звонившие представлялись сотрудниками МВД по КБР, которые настойчиво приглашали подписантов явиться в отдел для «дачи объяснений» по поводу их позиции касательно обращения. При этом некоторым не сообщали конкретные основания для вызова и настаивали явиться «в кратчайшие сроки». Многие отказались явиться для дачи объяснения без врученной повестки. Согласно полученной информации, в ходе бесед сотрудники МВД задавали вопросы о знакомстве с Ларисой Тупцоковой, осведомлённости о её деятельности в экстремистской организации, причинах подписания обращения и лицах, предложивших это сделать. Также выяснялись контактные номера других подписантов", - говорится в сообщении.

Действия силовиков  "стоит расценивать как очередную попытку воспрепятствовать законной общественной активности и оказать психологическое давление", говорится в сообщении.

"В соответствии со статьей 33 Конституции РФ граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. Согласно статьи 6 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» установлен ряд гарантий безопасности гражданина в связи с его обращением, в том числе «запрещается преследование гражданина в связи с его обращением в государственный орган, орган местного самоуправления или к должностному лицу с критикой деятельности указанных органов или должностного лица либо в целях восстановления или защиты своих прав, свобод и законных интересов либо прав, свобод и законных интересов других лиц»", - заявил Правозащитный центр.

Правозащитники отметили, что хотя под обращением подписались активисты и общественные деятели из разных регионов, где проживают черкесы, случаи давления отмечаются только в Кабардино-Балкарии.

Напомним, что в ноябре 2023 года  правозащитников и активистов, которые выступили в поддержку Института гуманитарных исследований, также вызывали силовики для объяснений по поводу распространения клеветы.

 В ноябре 2022 года правозащитники в Кабардино-Балкарии призвали главу республики Казбека Кокова не допустить преследования ученых Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН, которые пытаются воссоздать подлинную историю и отстоять родные языки народов Северного Кавказа. В защиту института выступили местные активисты, ученые, педагоги и художники, а также черкесская диаспора Турции. Минпросвещения республики в ответ на обращение назвало недостоверной информацию о преследовании сотрудников КБИГИ. В январе силовики вернули ученым изъятые при обысках вещи, но пояснений о причинах обысков не дали. 

Так, один из подписантов обращения в защиту ученых14 декабря Шорманов сообщил, что силовики потребовали от него явиться для дачи объяснений по поводу обращения к Казбеку Кокову о давлении на активистов. Когда Шорманов отказался, силовик заявил, что его "приволокут по повестке", говорится в обращении Шорманова к прокурору республики. Глава Кабардино-Балкарского правозащитного центра Валерий Хатажуков в обращении к прокурору республики потребовал оградить активистов от давления со стороны правоохранительных органов. Авторы обращения в защиту ученых рассказали, что направили его главе и правительству Кабардино-Балкарии, в республиканские Следком и прокуратуру, но ниоткуда не получили ответа. Также были проигнорированы сообщения о давлении силовиков. Юристы назвали неправомерными вызовы подписантов обращения на опросы.

Автор: "Кавказский узел"

