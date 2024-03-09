Авторы обращения к Кокову связали с оглаской прекращение давления

09 марта 2024, 00:06

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Прокуратура Кабардино-Балкарии не отреагировала на обращения правозащитников с требованием прекратить давление на активистов, которые выступили против преследования ученых Института гуманитарных исследований, однако новых попыток увольнений ученых или допросов активистов не было. Подписанты обращения к главе республики связали это с тем, что ситуация получила широкий резонанс, но, по их мнению, нет гарантий, что прессинг не возобновится.

Как писал "Кавказский узел", правозащитников и активистов, которые выступили в поддержку Института гуманитарных исследований, вызывают силовики для объяснений по поводу распространения клеветы, заявил 22 ноября Кабардино-Балкарский региональный правозащитный центр, потребовав оградить от давления силовиков местных активистов. Одним из подписантов обращения по этому поводу к главе республики стал активист Азамат Шорманов. 14 декабря Шорманов сообщил, что силовики потребовали от него явиться для дачи объяснений по поводу обращения к Казбеку Кокову о давлении на активистов. Когда Шорманов отказался, силовик заявил, что его "приволокут по повестке", говорится в обращении Шорманова к прокурору республики. Глава Кабардино-Балкарского правозащитного центра Валерий Хатажуков в обращении к прокурору республики потребовал оградить активистов от давления со стороны правоохранительных органов. Авторы обращения в защиту ученых рассказали, что направили его главе и правительству Кабардино-Балкарии, в республиканские Следком и прокуратуру, но ниоткуда не получили ответа. Также были проигнорированы сообщения о давлении силовиков. Юристы назвали неправомерными вызовы подписантов обращения на опросы.

В ноябре 2022 года правозащитники в Кабардино-Балкарии призвали главу республики Казбека Кокова не допустить преследования ученых Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН, которые пытаются воссоздать подлинную историю и отстоять родные языки народов Северного Кавказа. В защиту института выступили местные активисты, ученые, педагоги и художники, а также черкесская диаспора Турции. Минпросвещения республики в ответ на обращение назвало недостоверной информацию о преследовании сотрудников КБИГИ. В январе силовики вернули ученым изъятые при обысках вещи, но пояснений о причинах обысков не дали.

Прокуратура так и не отреагировала на заявление о давлении сотрудников Центра противодействия экстремизму МВД, сообщил активист Азамат Шорманов. "Все еще никакой реакции нет, тишина. В принципе, сомневаюсь, что будет какая-либо реакция. Меня больше никто не беспокоил, повестку на допрос так и не выслали. От других органов власти тоже нет отклика. Прокуратура по закону должна была отреагировать в течение 30 дней. Вместе с юристами будем решать, добиваться реакции прокуратуры или нет", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, общественный резонанс из-за давления на сотрудников института сыграл свою роль. "Нам неизвестны новые случаи давления на сотрудников КБИГИ или случаи увольнения. В виду общественного внимания и резонанса давление снизилось. Общественный резонанс помог делу. Местные чиновники очень чувствительны к такому роду внимания общественности и это очень сильно, как мне кажется, отражается на их деятельности. Для них чреваты кейсы, когда они принимают решения о давлении или преследовании, когда нет оснований для уголовного преследования или давления", - отметил он.

Правозащитник Заур Шокуев также констатирует, что новых случаев давления на сотрудников не было благодаря общественному резонансу. "В том числе касательно увольнения сотрудников, связанных с этой ситуацией. По крайне мере нам о них неизвестно. Кстати, тогда никого из сотрудников не уволили. Им грозили увольнением, но реакция общественности, возможно, сыграла свою роль", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по его мнению, в последнее время общественный резонанс не всегда помогает добиться справедливости. "К сожалению, не всегда власти считаются с реакцией общества. Я бы даже сказал, что в этот раз было больше исключение, чем правило. Никаких доказательств причастности к инкриминируемым деяниям у следствия не было. Профессиональная и общественная деятельность сотрудников КБИГИ была широко известна в республике. Их деятельность и труды периодически освещались в печатных и преимущественно интернет-ресурсах, в том числе и на нашем сайте», - указал он.

Однако правозащитник не торопиться говорить о завершении давления на сотрудников. "На сегодняшний день никому из сотрудников не предъявлено обвинение. Насколько власти пересмотрели или изменили свою позицию, не могу с уверенностью сказать. Нет гарантии, что прессинг не возобновится в любой момент", - отметил Шокуев.

Историк, подписант обращения к главе Кабардино-Балкарии Заурбек Кожев также отмечает, что давление на ученых прекратилось. "Вроде спокойно пока. Никто не увольнялся. По моему мнению, общественное внимание всегда полезно привлекать к любым спорным действиям со стороны властей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что власти не действуют самостоятельно в этой ситуации. "Вряд ли у них есть своя позиция по этому вопросу. А затишье связано с тем, что никто не хочет проявлять инициативу", - отметил он.

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