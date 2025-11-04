Уголовное преследование Ларисы Тупцоковой встревожило правозащитников

Дело против Ларисы Тупцоковой может стать прецедентом для преследования других людей, когда-либо сотрудничавших с культурным центром в Тбилиси, хотя обвинения против журналистки лишены оснований. Подписанты обращения в ее защиту отметили значимый вклад Тупцоковой в сохранение родного языка.

Как писал "Кавказский узел", журналистка и черкесская активистка Лариса Тупцокова в октябре сообщила, что силовики провели обыски в доме ее родителей в Адыгее и допросили ее родственников по делу об экстремизме. Около 30 правозащитников и активистов из Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Краснодарского края в обращении к Мурату Кумпилову потребовали прекратить уголовное преследование Ларисы Тупцоковой за отсутствием события преступления.

Лариса Тупцокова - журналистка, филолог, преподаватель черкесского языка. В 2024 году она комментировала для "Кавказского узла" вклад в освещение черкесского вопроса журналиста Аслана Шаззо, чьи научные и публицистические статьи не были собраны в едином архиве к моменту смерти автора. В конце сентября Тупцокова, живущая в Грузии, узнала о возбуждении против нее в России уголовного дела по статье об экстремизме. Примерно за месяц до этого в сети появился фейковый сайт признанного экстремистским Черкесского культурного центра в Тбилиси, где были размещены публикации от имени Ларисы Тупцоковой.

После обысков и допросов, проведенных в октябре, силовики больше не проявляли активности по уголовному делу об экстремизме, возбужденном против Ларисы Тупцоковой в Адыгее, сообщила сама журналистка «Кавказскому узлу».

«Другой активности после обыска в доме родителей и допроса родных пока не было, новых уведомлений никаких не приходило.На данном этапе говорить об адвокате рано, но в процессе мы остаемся на связи с юристами и консультируемся», - сказала Лариса Тупцокова.

Тупцокова отметила, что тронута обращением, которое опубликовали в ее защиту правозащитники и активисты. «Неравнодушные граждане, проживающие на родине, сделали коллективное обращение на имя главы республики Адыгея. Среди подписантов известные правозащитники, деятели культуры, науки, журналисты и другие. Кроме того, еще несколько обращений сделаны со стороны черкесов из диаспоры: в частности на родном языке к руководству республики обратился председатель плюралистической демократической партии в Турции», - добавила она.

Власти Адыгеи пока не отреагировали на обращение, сообщил юрист Заур Шокуев. «Пока еще не получили ответ на обращение, ждем», - сказал он «Кавказскому узлу».

По словам Шокуева, он ценит многогранный вклад Ларисы Тупцоковой в сохранение и популяризацию черкесского языка и культуры, поэтому выступил в ее защиту.

«Основной ее вклад связан с переводами грузинской поэзии на черкесский язык, это своего рода культурный мост между двумя соседними народами. Она также занималась научно-издательской деятельностью как составитель и редактор изданий по изучению родного языка. Организовывала культурные мероприятия, занималась организацией Кавказского фестиваля поэзии в Грузии, в котором ежегодно принимали участие как местные поэты и писатели, так и представители северокавказских республик, что позволяло представлять черкесскую поэзию широкой аудитории. Занималась онлайн-преподаванием, обеспечивая доступность обучения для носителей языка вне зависимости от географии», - отметил Шокуев.

Он обратил внимание, что деятельность Ларисы Тупцоковой в Черкесском культурном центре завершилась еще осенью 2023 года, то есть задолго до того, как ВС РФ признал его экстремистской организацией.

«То есть самого инкриминируемого события не было как такового, хронологически деятельность Ларисы Тупцоковой в центре и признание этой организации экстремистской не пересекаются. А для привлечения к ответственности по статье 282.2 УК РФ надо доказать, что она продолжала принимать участие в деятельности организации после вступления в силу решения суда», - указал юрист.

Правозащитник также не исключил, что существует угроза уголовного преследования и других людей, которые как-либо сотрудничал с культурным центром в Тбилиси. «Это не исключено», - подметил он.

Правозащитник Валерий Хатажуков также не исключает, что преследованию могут подвергнуться и другие черкесские активисты. «Мы поэтому и стараемся добиться прекращения уголовного дела, потому что это может стать прецедентом для других людей, которые когда-то имели какие-то связи с центром. Мы надеемся, что такого прецедента не будет, конечно, но исключать ничего нельзя», - сказал он «Кавказскому узлу».

По его словам, Тупцокова никогда не занималась политической деятельностью. «Она не выступала в поддержку тех или иных людей, она всегда занималась своей очень важной работой: делала все ради сохранения черкесского языка и культуры, популяризировала язык среди молодежи. Для этого она много переводила разной литературы на родной язык. Это очень важно для функционирования и сохранения языка. Таких людей нельзя вот так без основания преследовать. Надеемся, что здравый смысл возобладает», - отметил он.

Хатажуков также надеется, что общественный резонанс повлияет на решение властей. «Не только это обращение было в ее защиту: выступают разные люди, предлагают помощь, в том числе юридическую. Многие поддерживают ее, и мы надеемся, что власти сделают выводы, пересмотрят свое решение и уголовное преследование будет прекращено. Она работала в этом центре задолго до того, как его признали экстремистским, нет законных основания для ее преследования», - подчеркнул он.

Лариса Тупцокова уже более четырнадцати лет живет в Тбилиси, и все эти годы делает очень многое для сохранения родного языка, указал один из подписантов обращения, пожелавший остаться анонимным. «Она посвятила себя сохранению и развитию черкесского языка и культуры, создала обучающие курсы и видеоматериалы. Благодаря этому уроки черкесского становятся доступными не только черкесам, живущим в России, но и всем, кто интересуется языком по всему миру. Особенность ее работы в том, что она помогает сохранять язык в условиях, когда он все реже звучит в школах и не имеет современных методических основ для преподавания», - сказал он «Кавказскому узлу».

Без таких людей, как Лариса Тупцокова, угроза полного исчезновения черкесского языка станет еще более реальной, считает активист. «Сегодня Лариса Тупцокова является одной из ключевых фигур в деле возрождения черкесского языка. Она совмещает традиционные подходы с новыми инструментами, чтобы язык и культура черкесов продолжали жить и развиваться. Не будет таких патриотов, - не будет и родного языка. Таких людей надо поощрять, а не преследовать», - подчеркнул он.