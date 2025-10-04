Уроженец Дагестана задержан после конфликта из-за намаза

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полицейские задержали в Ленинградской области уроженца Дагестана, бойца Эрзимана Байрамова, по делу о хулиганстве. Поводом стала драка из-за возникшего конфликта о намазе на улице, при этом прохожий, который сделал Байрамову замечание и вызвал "Русскую общину", отказался писать заявление.

Как писал "Кавказский узел", дагестанский боец ММА Эрзиман Байрамов стал обвиняемым по уголовному делу о хулиганстве после конфликта с прохожим в городе Мурино Ленинградской области. Инцидент начался с замечания в адрес Байрамова из-за того, что он совершал намаз на улице.

"В ходе разбирательства установлено, что конфликт произошел на почве расхождения во взглядах на трактовку норм федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях. Причем уроженец Северо-Кавказского региона не ограничился прениями, а пустил в ход кулаки", - информирует ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в своём Telegram-канале.

По информации ведомства, в отделе полиции пострадавший отказался от каких-либо претензий к оппоненту и писать на него заявление не стал, несмотря на рекомендации полицейских.

"Тем не менее, по результатам проверки 2 октября полиция Всеволожского района возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство) в отношении уроженца Северо-Кавказского региона. В рамках данного уголовного дела вчера, 3 октября, он был задержан по месту жительства, допрошен в качестве подозреваемого и задержан", - добавляет ведомство.

На распространяемом в Telegram-канале "Спросите у Расула" видео, источником которого является МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на фоне отделения полиции оперативник за кадром спрашивает: "За что задержаны, понимаете?" - "Нет, не понимаю", отвечает задержанный. Затем задержанного заводят в здание отделения и помещают в камеру. Опубликованное Telegram-каналом "Петербургская полиция" видео к 15.30 мск набрало более 9400 просмотров.

Глава министерства по национальной политике и делам религий Дагестана Темирлам Абуталимов отреагировал на информацию о задержании Байрамова.

"В настоящее время представительство Республики Дагестан в Санкт-Петербурге находится на постоянной связи с адвокатом и с семьёй Эрзимана. Уверен, что правоохранительные органы проведут объективное расследование и установят степень вины каждого из участников случившегося", - написал он в своем Telegram-канале.

"Призываю граждан воздержаться от оценки происходящего, не поддаваться эмоциям, а также провокациям со стороны недружественных сил, направленных на дестабилизацию обстановки как в Дагестане, так и в стране в целом", - добавил он.

Кавказский узел" также писал, что житель Дагестана Малик Ашрафов пожаловался президенту России Владимиру Путину на "Русскую общину" после конфликта в Санкт-Петербурге. Обращения к властям не привели к результату. Конфликт не носит межнационального характера, а членов "Русской общины" крайне редко привлекают к ответственности, указали аналитики.