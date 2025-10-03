×

Кавказский узел

18:39, 3 октября 2025

Намаз на улице в Мурино обернулся преследованием уроженца Дагестана

Конфликт на улице в Мурино. 3 октября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/oshinarossii/32

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дагестанский боец ММА Эрзиман Байрамов стал обвиняемым по уголовному делу о хулиганстве после конфликта с прохожим в городе Мурино Ленинградской области. Инцидент начался с замечания в адрес Байрамова из-за того, что он совершал намаз на улице. 

Председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев опубликовал в своем Telegram-канале видео конфликта, снятое самим Байрамовым. На кадрах видно разбитую губу прохожего, а также ссадины у обоих участников. 

Байрамов утверждает, что прохожий подошел к нему во время молитвы на парковке и потребовал прекратить намаз, ссылаясь на нарушение закона "о миссионерской деятельности". В ролике он также показал лежащий на земле нож и высказал предположение о намерениях прохожего. Пока Байрамов снимал ролик, его оппонент активно набирал что-то на телефоне.

Видео событий, которые развивались после этого, опубликовала в своем Telegram-канале "Русская община". В сообщении утверждается, что прохожий, который вступил в конфликт с Байрамовым, вызвал "Русскую общину". "Молишься тут? Чего ты молишься-то здесь?"  - спрашивает Байрамова один из представителей "Русской общины" с употреблением нецензурной лексики. Байрамов спрашивает: "Нельзя?".  "Нет, нельзя. Миссионерская деятельность "запрещена. Публичный намаз запрещен, - заявляет представитель "Русской общины".

Также в сообщении говорится, что  прибывшие "оценили реальную угрозу жизни и здоровью пострадавшего" и задержали Байрамова до приезда полиции.

Следком отчитался, что спортсмен в Мурино избил мужчину за то, что тот сделал ему замечание. Пострадавший "проходит лечение в связи с полученными травмами", а следствие возбудило уголовное дело о хулиганстве статья 213 УК РФ. Дело взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин. 

 Тезис о том, что совершение одиночной молитвы запрещено в публичном месте, нарушает право каждого гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания независимо от его религиозной принадлежности, заявил Миннац Дагестана. "Вместе с тем Россия - светское государство, и этот факт закреплён в статье 14 Конституции страны. Об этом гласит и федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" от 26.09.1997 № 125-ФЗ. А миссионерская деятельность, о которой говорится на видео, это деятельность, содержащая призыв и распространение вероучения с целью вовлечения в свою религию", - указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Миннац также проинформировал, что к ситуации  подключилось и представительство Республики Дагестан в Санкт-Петербурге.

В Telegram-канале Хадулаева, у которого насчитывается 10 692 подписчика, видеоролик к 18.39 мск набрал 221 комментарий.

"А сколько таких историй без видеофиксации. Где Белый дом Дагестана, что должен защищать народ внутри страны?" - поинтересовался Saidov.

"А муфтий Дагестанский почему молчит? Ноль реакции", - спросил СелимХан.

"Нельзя спустить это дело на тормозах, иначе подобное не прекратится", - прокомментировал Абдулла.

Ряд комментаторов призвали звонить в ДУМ Санкт-Петербурга, чтобы представители духовенства выступили в поддержку мусульманина.

Эрзиману Байрамову 30 лет, он провел 18 боев, в 10 из них победил, говорится на сайте FightClub.

"Кавказский узел" также писал, что житель Дагестана Малик Ашрафов пожаловался президенту России Владимиру Путину на "Русскую общину" после конфликта в Санкт-Петербурге. Обращения к властям не привели к результату. Конфликт не носит межнационального характера, а членов "Русской общины" крайне редко привлекают к ответственности, указали аналитики.

Автор: "Кавказский узел"

