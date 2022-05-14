Избирком Южной Осетии объявил дату инаугурации Гаглоева

14 мая 2022, 12:06

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Инаугурация нового президента Южной Осетии Алана Гаглоева назначена на 24 мая, сообщил сегодня ЦИК.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая в Южной Осетии прошел второй тур голосования на выборах президента, победа в котором досталась лидеру партии "Ныхас" Алану Гаглоеву. Первый тур голосования состоялся 10 апреля, в нем Алан Гаглоев набрал 38,55% голосов, а прежний президент Анатолий Бибилов – 34,95% голосов.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии".

Инаугурация Алана Гаглоева, который после обработки всех бюллетеней набрал 16 134 голоса (56,09%), состоится 24 мая, действующий президент Анатолий Бибилов набрал 11 767 голосов (40,90%), сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Южной Осетии.

"Президент, избранный в соответствии с Конституцией республики, конституционными законами, вступает в должность на десятый день после официального объявления ЦИК результатов выборов президента. Таким образом, инаугурация Алана Гаглоева пройдет 24 мая", – привел сегодня "Интерфакс" слова главы ЦИК Эмилии Гагиевой.

По ее словам, всего в голосовании приняло участие 29 423 человека, что составляет 73,93% от общего числа избирателей.

"Кавказский узел" также писал, что Гагиева ранее допустила, что инаугурация Гаглоева скорее всего пройдет 24 мая. "Государственные газеты у нас выходят в четверг и субботу, поэтому протокол, скорее всего, будет опубликован в субботних номерах газет "Южная Осетия" и "Хурзарин" и значит, отсчет идет, начиная с воскресенья на 10-й день – это у нас 24 мая", – объяснила она 13 мая.

Напомним, Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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Материалы о выборах президента Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы в Южной Осетии".

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