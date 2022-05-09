Активисты выразили доверие итогам выборов в Южной Осетии

09 мая 2022, 14:30

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Предварительные данные ЦИК о победе Алана Гаглоева на выборах президента вызывают доверие на фоне того, что Анатолий Бибилов признал поражение, рассказали южноосетинские активисты.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая прошло голосование во втором туре выборов президента Южной Осетии. Действующий президент Анатолий Бибилов поздравил с победой своего конкурента, лидера партии "Ныхас" Алана Гаглоева после того, как ЦИК озвучил предварительные результаты, обработав 18% протоколов. После подсчета 97% бюллетеней Центризбирком сообщил, что за Гаглоева проголосовали 54,2% избирателей, а за Бибилова - 43,3%.

Первый тур голосования состоялся 10 апреля, в нем Алан Гаглоев набрал 38,55% голосов, а Анатолий Бибилов - 34,95% голосов. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии".

Акций протеста в Цхинвале сегодня не было, люди, собравшиеся на Театральной площади 8 мая, разошлись около часа ночи. Сегодня утром на главной площади города прошёл приуроченный к 9 мая парад Победы, который принимал Анатолий Бибилов, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте событий.

Предварительные результаты выборов вызывают доверие, сказала корреспонденту "Кавказского узла" активистка из Ленигорского района Тамара Меаракашвили. "Доверяю результатам выборов все годы, которые я здесь живу. Вот возьмем наш район – у нас не бывает фальсификации выборов или давления на административный ресурс. То есть можно работать в районной администрации, к примеру, и поддерживать конкурента власти", - пояснила она.

По мнению активистки, за пять лет правления Бибилова в республике накопились проблемы, которых можно было избежать. "Но Бибилов в ранге президента действовал всегда как десантник - за ошибки своей команды один отвечал, защищал их и развивал этим кризис и проблемы", - сказала она.

Тамара Меаракашвили, по ее словам, не ожидала, что основным конкурентом Бибилова станет Гаглоев. "Я думала, что это будет Давид Санакоев или Ибрагим Гассеев, но в этом предсказать действия власти всегда сложно. Но всегда можно предсказать решение и желание избирателей, и я знала, что результат будет таким", - сказала она.

Перед первым туром выборов 12 кандидатов получили отказ в регистрации, в том числе бывший министр обороны Ибрагим Гассеев и депутат Давид Санакоев, которые считались реальными претендентами на пост президента. Анатолий Бибилов применил административный ресурс для исключения реальных соперников из президентской гонки, но голоса их сторонников помогли Алану Гаглоеву победить в первом туре, указали 11 апреля опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

Доверие итогам второго тура выразил и активист из Цхинвала Тимур Цхурбати. Он уточнил, что не ожидает оспаривания результатов выборов. "Доверяю результатам выборов, потому как была хорошая система контроля. Выборы были честным, считаю, и эта история закончилась. Главная опасность исходила от Бибилова, а он признал результат выборов", - сказал Цхурбати корреспонденту "Кавказского узла".

Общественность была настроена опротестовать возможные фальсификации, сказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель организации "Гражданская платформа" Марина Дзугаева. "Выборы в Республике Южная Осетия […] не были сфальсифицированы, потому что народ был готов пресечь любые фальсификации. Очень надеемся на благоразумие советников и окружения уходящего президента, и [рассчитываем, что] эпопея с последними выборам пройдет, как страшный сон… Народ Южной Осетии проявил твердость и сознательность и не изменил своей позиции, несмотря на административное давление и политтехнологические ухищрения закулисья экс-президента. Конечным результатом мы довольны", - сказала она.

В день голосования во втором туре была озвучена информация о нарушениях. В частности, за несколько минут до закрытия участков появилось сообщение об обнаружении на одном из участков в Цхинвале 25 использованных бюллетеней. Ранее иностранные наблюдатели в Цхинвале пожаловались милиции на воспрепятствование деятельности по мониторингу выборов со стороны депутата парламента. МВД Южной Осетии сообщило о начале проверки этого заявления.

Признание поражения Бибиловым стало "самым неожиданным для многих" в Южной Осетии, указал сегодня автор блога на "Кавказском узле" "Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть". "Особенно для тех, кто голосовал против него. Дело в том, что самым распространённым мнением, прогнозом было такое: выиграет Гаглоев, но Бибилов власть не отдаст, выдумает предлог для отмены выборов и назначения новых уже с другими кандидатами. Говорили даже о конкретных преемниках действующего президента. Так что особо осторожные, после того как увидели Анатолия Ильича в телеэкранах, признающего свой проигрыш и напутствующего победителя, только еще больше насторожились. Ведь окончательного решения ЦИК еще не озвучил, и время для маневра, могущего поставить выборы под сомнение, еще есть", - написал он в своем посте "Признание и Референдум Президента Бибилова".

30 марта Анатолий Бибилов объявил о намерении провести референдум о вхождении Южной Осетии в состав России, а на следующий день заявил о необходимости объединения с Северной Осетией. Инициатива о присоединении к России озвучена перед выборами, так как уже помогла Бибилову получить победу на выборах 2017 года, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогеры. Уже признав поражение во втором туре, Бибилов подчеркнул, что референдум по вопросу присоединения Южной Осетии к России состоится.

"Менее драматичные прогнозы звучат следующим образом: Бибилов продолжает политическую борьбу и делает ставку на референдум, о планах проведения которого котором он напомнил сразу после того, как узнал о поражении. Как он обыграет и использует результаты референдума в своих целях, не очень ясно. Разве что объявит, что народ Южной Осетии за вхождение в Россию, и институт президентства более не нужен?" – написал блогер.

По российскому законодательству, для приема Южной Осетии в состав России необходимо проведение референдума, так как референдум 1992 года не был проведен в независимом государстве, разъяснили юристы. Объединение с Северной Осетией возможно уже после вступления в состав России, говорится в справке "Кавказского узла" "Южная Осетия: условия вступления в Россию".

Напомним, после первого тура выборов не менее 10 государств отказались признать выборы в Южной Осетии и выступили в поддержку территориальной целостности Грузии. Аналогичное заявление сделал представитель Евросоюза. Грузия считает Южную Осетию и Абхазию территориями, оккупированными Россией после "Пятидневной войны" 2008 года. Итоги прошлых выборов президента Южной Осетии, которые прошли в 2017 году, отказались признать, помимо Грузии, США, Евросоюз, НАТО и Азербайджан.

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Материалы о выборах президента Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы в Южной Осетии".

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