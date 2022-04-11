Журналисты связали успех Гаглоева на выборах с админресурсом Бибилова

11 апреля 2022, 17:34

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Анатолий Бибилов применил административный ресурс для исключения реальных соперников из президентской гонки, но голоса их сторонников помогли Алану Гаглоеву победить в первом туре выборов в Южной Осетии, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

Как писал "Кавказский узел", кандидат в президенты Южной Осетии Алан Гаглоев набрал 36,9% голосов, действующий президент Анатолий Бибилов – 33,5%, и оба проходят во второй тур, сообщил сегодня Центризбирком после подсчета 95% бюллетеней. Точные результаты с учетом голосов из Москвы и Сухума будут известны в ближайшие дни, пояснила комиссия. Алан Гаглоев станет победителем во втором туре выборов, предположили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

10 апреля прошел первый тур выборов президента Южной Осетии, явка, по предварительным данным, составила 82,07%. Оппозиция заявила о поддержке Алана Гаглоева. После выборов на Театральной площади Цхинвала собрались сторонники оппозиции, которые потребовали не допустить фальсификаций при подведении итогов голосования. Несмотря на активное применение админресурса, оппозиции удалось сплотиться, заявил Алан Гаглоев, призвав избирателей активно проголосовать во втором туре выборов.

Итоги выборов оценил "крайне позитивно" блогер, автор подкаст-проекта Rajdian Алик Пухаев. "Итоги выборов оцениваю крайне позитивно. Народ Осетии в очередной раз показал приверженность принципам демократии и сменяемости власти. У нас последние несколько президентов не могут удержаться у власти более одного срока. Это означает, что они не отвечают чаяниям народа Осетии, который их во второй раз уже не выбирает", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он уверен, что в ходе выборов действующий президент использовал административный ресурс. "Несмотря на использование административного ресурса, спекуляции темами вхождения в состав России, кандидаты власти не могут выиграть. Население Осетии очень хорошо разделяет популизм и реальные действия. Народ видел, как был использован административный ресурс, главные оппоненты президента не были допущены к выборам. Как итог, мы получили протестное население. В рамках такого голосования люди дали голос Алану Гаглоеву как протестному кандидату. У него, безусловно, есть поддержка населения, но часть голосов - это голоса недопущенных к выборам оппонентов действующего президента", - сказал Пухаев.

В выборах участвовали пять человек: действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента, представитель "Народной партии" Александр Плиев. Еще 12 кандидатов получили отказ в регистрации, в том числе бывший министр обороны Ибрагим Гассеев и депутат Давид Санакоев, которые считались реальными претендентами на пост президента. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии".

Во втором туре Гаглоев имеет больше шансов на победу, считает Алик Пухаев. "Сейчас уже есть два кандидата во втором туре. Сильные стороны Бибилова в том, что у него есть определенные связи в Москве, у него есть медийная поддержка, есть финансовые ресурсы. Гаглоев не может похвастаться ни наличием финансовых ресурсов, ни связями в Москве. Но у Бибилова есть серьезный антирейтинг, а у Гаглоева нет антирейтинга. Еще одна сильная сторона Гаглоева в том, что вчера все оппозиционные кандидаты Тасоев, Мулдаров и Плиев сказали, что поддержат его во втором туре. С учетом этого сейчас становится очевидным, что Гаглоев выигрывает выборы. В текущих условиях он победил Бибилова в первом туре. А если и остальные кандидаты призывают своих сторонников голосовать за него, то Гаглоев с легкостью выигрывает эти выборы", - поделился мнением Пухаев.

Аналогичное мнение высказал главред издания "Основа" Вадим Тохсыров. "Судя по всему, Гаглоев фаворит. Пока не вижу факторов, благодаря которым действующий президент Бибилов может во втором туре выиграть. А явка уж тем более очевидна - достаточно было посмотреть на небывалые очереди у североосетинских избирательных участков", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Анатолий Бибилов использовал административный ресурс, убежден журналист. "Админресурс точно использовался при подготовке к выборам, когда под нажимом южноосетинских властей с выборов сняли активного участника политической борьбы Дмитрия Санакоева и экс-министра обороны Ибрагима Гассеева. Влияние [идеи проведения] референдума? Вполне допускаю, но [оно] не ощутимо. Тем более, что эту карту Бибилов разыгрывал ещё на предыдущих выборах. Да и Гаглоев поддержал идею вхождения Южной Осетии в РФ", - отметил он.

30 марта Анатолий Бибилов объявил о намерении провести референдум о вхождении Южной Осетии в состав России, а на следующий день заявил о необходимости объединения с Северной Осетией. Инициатива о присоединении к России озвучена перед выборами, так как уже помогла Бибилову получить победу на выборах 2017 года, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогеры.

Тохсыров также считает, что Гаглоев является фаворитом во втором туре. "О сильных сторонах Гаглоева мне ничего не известно. Они, может быть, и есть, но пока они в политическом поле не проявлялись. Возможно, он стал протестным кандидатом. Поэтому во втором туре поставлю на него. Мяч на его половине поля, и чтобы его перехватить, Бибилову необходимо предпринимать контрмеры. С козырей в виде референдума и вхождения в состав РФ он уже заходил. Надеюсь, на второй тур он припас джокера. Надеюсь, потому что хочется понаблюдать за "политической рубкой"", - подчеркнул он.

Выборы вызвали "сверхажиотаж", поделился наблюдением журналист Дэвид Мамедов. "Во Владикавказе до самого закрытия участков наблюдался непомерный ажиотаж, наблюдались огромные очереди. Люди хотят внести свой голос и совсем не хотят оставаться в стороне от процесса. Видеозаписи, в которых [видно, как] голосовали граждане Южной Осетии, проживающие в Москве, ещё раз подтвердили, что нет, наверное, людей, которым была бы безразлична судьба выборов, и каждый считает, что именно его отданный голос может сыграть решающую роль", - сказал журналист корреспонденту "Кавказского узла".

Идея референдума по вопросу присоединения к России сыграла определенную роль в голосовании, считает он. "Новость о референдуме, думаю, внесла разногласия. Определенная часть хочет быть в составе Российской Федерации самостоятельным регионом, другая - войти в состав Северной Осетии, кого-то устраивает статус суверенного государства. Поэтому избиратели пытаются понять, какого курса придерживается предпочтительный кандидат, а я уверен, что люди тщательно изучают до мелочей инициативы кандидатов в президенты. Опять-таки не все, возможно, разделят радость по поводу возможного присосединения к России, но в целом новость была воспринята позитивно, что может положительно сказаться на перспективах Анатолия Бибилова остаться во главе [Южной Осетии]", - сказал Дэвид Мамедов.

У Гаглоева есть преимущество во втором туре, указал журналист. "В Южной Осетии имеются проблемы, поэтому каждый кандидат будет стараться отметить именно быстрое их решение в своей программе. Честно говоря, не ожидал, что большинство поддержит Алана Гаглоева, но кандидат подкупает многих своей уверенностью и умением излагать мысли. Как отметил и Анатолий Бибилов, главное - чтобы народ верил своему кандидату и хоть как-то учитывались ошибки прошлых лет. Причём в равной степени каждый кандидат имеет определённую аудиторию. Впереди - второй тур, на мой взгляд, преимущество пока на стороне Алана Гаглоева. Однако две недели - срок внушительный, и расстановка сил ещё может претерпеть значительные изменения", - подчеркнул он.

Победителю президентских выборов нужно в сжатые сроки решить проблемы с нехваткой рабочих мест в Южной Осетии, наладить сельскохозяйственное производство и развивать спорт, указали 10 апреля пришедшие на избирательные участки жители Цхинвала. Анатолий Бибилов за пять лет президентского срока не уделил достаточно внимания развитию сельского хозяйства и сферы культуры в Южной Осетии, высказали мнение другие жители Цхинвала, проголосовавшие на выборах.

Напомним, выборы в Южной Осетии назвал незаконными и не имеющими юридической силы МИД Грузии, которая считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией после "Пятидневной войны" 2008 года. С аналогичным заявлением выступили 10 апреля МИД Литвы и Латвии. Сегодня отказались признать законными выборы и их итоги МИД Германии и Азербайджана. Итоги прошлых выборов президента Южной Осетии, которые прошли в 2017 году, отказались признать, помимо Грузии, США, Евросоюз, НАТО и Азербайджан.

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