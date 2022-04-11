Азербайджан отказался признать выборы в Южной Осетии

11 апреля 2022, 10:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Президентские выборы в Южной Осетии нелегитимны, заявил сегодня МИД Азербайджана, выступив в поддержку территориальной целостности Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля в Южной Осетии прошли выборы президента. Явка, по предварительным данным, составила 82,07%. Оппозиция анонсировала второй тур выборов и заявила о поддержке Алана Гаглоева. Высокую вероятность проведения второго тура подтвердил и действующий президент Анатолий Бибилов. Выборы в Южной Осетии назвали незаконными и не имеющими юридической силы МИД Грузии, Литвы, Латвии и Германии.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

МИД Азербайджана, подтверждая свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, не признает так называемые "президентские выборы", состоявшиеся 10 апреля 2022 года в Цхинвальском районе Грузии, а также их результаты, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны, распространенном 10 апреля.

Ведомство отметило важность "продолжения переговоров по мирному урегулированию цхинвальского вопроса в соответствии с нормами и принципами международного права", указано в заявлении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Ранее представители США, Евросоюза и НАТО не раз выступали с заявлениями в поддержку территориальной целостности Грузии. Так, 7 июля 2019 года комитет Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе принял предложенную Грузией резолюцию с призывом к России отменить решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Грузию в марте 2019 года заявил о поддержке территориальной целостности страны.

Напомним, в выборах участвовали пять человек: действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента, представитель "Народной партии" Александр Плиев. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии".

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