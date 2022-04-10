Главы избиркомов в России отметили интерес граждан Южной Осетии к выборам президента

10 апреля 2022, 21:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Граждане Южной Осетии приняли активное участие в голосовании на выборах президента на организованных в России участках, во Владикавказе даже образовались очереди. Представители кандидатов Александра Плиева и Алана Гаглоева на участке в посольстве Южной Осетии в Москве подтвердили высокий уровень явки и заявили об отсутствии нарушений.

Как писал "Кавказский узел", ЦИК Южной Осетии уже объявил состоявшимися прошедшие сегодня выборы президента, поскольку к 16.00 мск явка избирателей (59,9%) превысила порог, необходимый для признания выборов президента состоявшимися (50% + один голос). По данным на 18.00 мск, явка составила 70,77%.

В выборах участвуют пять человек: действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента, представитель "Народной партии" Александр Плиев. Еще 12 кандидатов получили отказ в регистрации, в том числе бывший министр обороны Ибрагим Гассеев и депутат Давид Санакоев, которые считались реальными претендентами на пост президента. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии".

Среди голосовавших в Москве было много молодежи

Выборы президента Южной Осетии на участке в посольстве республики в Москве проходили спокойно. Посольство, как обычно, охраняли двое полицейских, никакой дополнительной проверки входивших не было, сообщил побывавший на участке корреспондент "Кавказского узла".

Входящим задавали единственный вопрос: "Вы сейчас на выборы?", и если ответ был утвердительным, то человека пропускали, проверяя сумки. Очередей на участке не было, но практически каждые несколько минут к нему по одному и небольшими группами приходили новые избиратели.

Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель избирательной комиссии советник-посланник посольства Ахсар Джиоев, на 15.10 мск проголосовали 264 человека. "По моим ощущениям явка выше, чем на предыдущих выборах", - отметил он.

Помимо членов избиркома, количество избирателей фиксировали представители кандидатов с правом подписи, сообщил Ахсар Джиоев. "Они расписываются на каждом бюллетене, и, если какой-то бюллетень будет обнаружен без их подписи, он будет признан недействительным", - подчеркнул председатель избирательной комиссии. Никаких происшествий и нарушений, по его словам, во время голосования зафиксировано не было.

Представители кандидатов Александра Плиева и Алана Гаглоева подтвердили корреспонденту "Кавказского узла", что уровень явки соответствует тому, о котором заявил председатель избирательной комиссии. Они также сказали, что никаких нарушений не зафиксировано. "Я думаю, что наш участок можно будет считать образцовым", - заявил представитель Алана Гаглоева.

Среди избирателей было много молодых людей. Как пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Ахсар Джиоев, в основном это студенты различных московских вузов. Двое из этих молодых избирателей, Георгий и Елена, рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что пришли на выборы "чтобы проголосовать за процветающее будущее Осетии". Они подчеркнули, что обстановка на участке была спокойной.

30 марта Бибилов объявил о намерении провести референдум о вхождении в состав России, а на следующий день заявил о необходимости объединения с Северной Осетией. Инициатива о присоединении к России озвучена перед выборами, так как уже помогла Бибилову получить победу на выборах 2017 года, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогеры из Южной и Северной Осетии. Аналитики также сочли назначение Эдуарда Кокойты спецпредставителем Южной Осетии на время спецоперации на Украине элементом предвыборной борьбы.

Во Владикавказе на участках образовались очереди

На избирательном участке №1 во Дворце металлургов во Владикавказе сегодня днем образовалась очередь из желающих проголосовать, сообщил в 13.48 мск со ссылкой на председателя УИК Алана Козаева ТАСС.

"С самого утра мы наблюдаем большой наплыв людей, желающих принять участие в выборах президента Южной Осетии. В связи с высокими мерами по охране, а также регламенту голосования, на которые уходит порядка трех минут, образовалась очередь. Представители УИК работают в усиленном режиме, стараемся делать все зависящее от нас, чтобы не было напряженности среди людей. Все спокойно", - сказал Козаев.

По его словам, к полудню на участке проголосовали около 900 человек, а возле избирательного участка в очереди находилось примерно 100-150 человек. Для них были развернуты шатры, ожидающим раздавали питьевую воду.

Такая же ситуация складывалась и на втором избирательном участке во Владикавказе во Дворце молодежи, где к тому же времени проголосовали более 800 избирателей, указало агентство.

По его данным, из-за очередей представители кандидатов подняли вопрос об отправке дополнительных бюллетеней на участки во Владикавказ. Однако в Центризбиркоме решили этого не делать.

"Вопрос об отправке дополнительных бюллетеней к нам поступил от кандидатов, мы рассмотрели его на заседании ЦИК, проголосовали и приняли решение, что не будем отправлять туда дополнительные бюллетени. На данный момент там уже проголосовали порядка 1,4 тысячи избирателей на каждом участке, соответственно у них еще есть бюллетени, их должно хватить до закрытия участков [в 20:00]", - привело агентство слова главы южноосетинского Центризбиркома Эмилии Гагиевой в 17.54 мск.

Победителю президентской гонки в Южной Осетии нужно в сжатые сроки решить проблемы с нехваткой рабочих мест, наладить сельскохозяйственное производство и развивать спорт в республике, указали пришедшие на избирательные участки жители Цхинвала. Анатолий Бибилов за пять лет президентского срока не уделил достаточно внимания развитию сельского хозяйства и сферы культуры в Южной Осетии, также высказали мнение жители Цхинвала, проголосовавшие сегодня на выборах президента.

Напомним, выборы в Южной Осетии назвал незаконными и не имеющими юридической силы МИД Грузии, которая считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией после "Пятидневной войны" 2008 года. С аналогичным заявлением выступили сегодня МИД Литвы и Латвии. Итоги прошлых выборов президента Южной Осетии, которые прошли в 2017 году, отказались признать, помимо Грузии, США, Евросоюз, НАТО и Азербайджан.

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