Два ребенка из Каспийска публично извинились за жестокое обращение с котенком
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Силовики в Каспийске записали на видео публичные извинения двух детей за жестокое обращение с котенком.
Видеоролик с извинениями двух мальчиков из Каспийска за жестокое обращение с котенком 3 августа опубликовал Instagram*-паблик dagestan_news__. На кадрах показан полицейский кабинет: за столом с компьютером сидит майор полиции, а напротив него – взрослый мужчина и два мальчика.
"Вы что можете сказать?" – спросил мальчиков человек, снимавший видео.
"Извините! Мы больше так не будем", – сказал один из мальчиков.
"Простите! Я больше так не буду. Мы сожалеем о своем поступке", – сказал второй мальчик.
В описании видео сказано, что ранее в соцсетях распространилась запись, на которой два мальчика пинали котенка.
На 14.40 мск 4 августа этот пост набрал 81 отметку "Нравится" и 73 комментария. Комментаторы возложили ответственность за поступок мальчиков на их родителей, а некоторые пользователи призвали привлечь к работе с детьми психологов. Часть участников обсуждения при этом выступила против агрессивных высказываний в отношении несовершеннолетних.
"Кавказский узел" также писал, что практика публичных извинений с подачи главы Чечни Рамзана Кадырова вышла за пределы республики и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".
"Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".
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