Сторонники Саакашвили провели акцию у резиденции Иванишвили

11 февраля 2023, 16:12

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Грузинские оппозиционеры провели акцию протеста около резиденции основателя правящей партии Бидзины Иванишвили, потребовав освободить бывшего президента Михаила Саакашвили.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля суд в Тбилиси отказался отсрочить исполнение наказания или освободить Михаила Саакашвили. После этого оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД) объявила бойкот работе парламента и анонсировала акции протеста. 7 февраля активисты партии начали бессрочную акцию протеста у дома премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Тбилиси.

Активисты "Единого национального движения" провели в Шекветили акцию протеста около резиденции основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, потребовав освобождения Михаила Саакашвили, сообщает сегодня "Первый канал" грузинского телевидения на своем сайте.

Акции протеста продолжатся в разных городах, заявил председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили. "Высокопоставленные чиновники, как и Бидзина Иванишвили, должны знать, что мирной политической жизни у них не будет. Сегодня у нас мирные предупредительные акции. В конечном итоге этот протест поднимется и соберется в центре столицы", - приводятся в публикации его слова.

Напомним, состояние Саакашвили несовместимо с отбыванием наказания и смертельно опасно, заявил 9 января в суде американский невропатолог Шахин Эммануэль Лахани. Врач констатировал, что у Саакашвили деменция, поражение периферической нервной системы, сдавливание спинного мозга и посттравматическое стрессовое расстройство.

19 ноября 2022 года один из адвокатов Саакашвили, сославшись на экспертизу иностранных врачей, предположил, что политик был отравлен после ареста в Грузии. Он потребовал выяснить, когда отравляющие вещества оказались в организме Саакашвили – во время пребывания в тюрьме или после перевода в клинику "Вивамед". 21 ноября 2022 года глава Минюста сообщил, что ведомство организует ему токсикологическую экспертизу. Однако 24 декабря 2022 года Саакашвили отказался пройти тестирование без участия американских или европейских экспертов, выразив недоверие грузинским врачам. 27 декабря 2022 года он повторно отказался от тестирования.

После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней в октябре-ноябре 2021 года, вторая – 20 дней в феврале-марте 2022 года. Третью голодовку Саакашвили объявил 14 декабря 2022 года, однако в тот же день депутаты Европарламента убедили его отказаться от голодовки. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.