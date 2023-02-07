Сторонники Саакашвили начали бессрочную акцию протеста в Тбилиси

07 февраля 2023, 10:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Активисты оппозиционной партии "Единое национальное движение" начали акцию протеста в Тбилиси около дома премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Протест будет проводиться до тех пор, пока не освободят бывшего президента страны Михаила Саакашвили, заявили они.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 февраля суд в Тбилиси отказался отсрочить исполнение наказания или освобождения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. После этого оппозиционная партия "Единое национальное движение" объявила бойкот работе парламента страны, а также анонсировала акции протеста.

Активисты партии "Единое национальное движение" собрались минувшей ночью около дома премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в знак протеста против решения суда, который отказался освободить Саакашвили. Председатель партии Леван Хабеишвили подчеркнул, что акция носит мирный характер, он также заявил, что протест будет бессрочным.

"Борьба будет каждодневной, и куда бы вы ни пошли, Ираклий, вам придется везде оглядываться назад, потому что вы почувствуете дыхание грузинского народа на своей спине", – сказал сегодня в эфире телеканала "Мтавари архи" Хабеишвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Акция протеста будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут результат. "Результат следующий, свобода Михаила Саакашвили и свобода страны", – сказал Хабеишвили.

Около дома Ираклия Гарибашвили скопление силовиков, перекрыты некоторые близлежащие улицы.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна сделать заявление о сложившейся ситуации с Михаилом Саакашвили, так как отказ суда освободить его имеет признаки политического преследования, считает лидер партии "Дроа" Элене Хоштария.

"Прежде всего, я хочу обратиться к господину Саакашвили и сказать ему, что он не должен чувствовать себя одиноким, и что он не заслуживает этого обращения. Я хочу, чтобы он получил поддержку от меня и нашей команды. Также хочу подчеркнуть, что мы готовы участвовать в тех мероприятиях, которые необходимы. Я предлагаю сотрудничество и консультации для скоординированной работы внутри и за пределами страны", – сказала сегодня в эфире телеканала "Мтавари архи" Хоштария, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, после того, как Тбилисский горсуд отклонил ходатайство об освобождении Саакашвили, его защита заявила, что обжалует это решение, а также обратятся в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Адвокат политика 6 января заявил, что состояние Саакашвили значительно ухудшилось.

Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.