"Единое национальное движение" объявило бойкот парламенту после решения по делу Саакашвили

07 февраля 2023, 02:49

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Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, комментируя отказ в отсрочке наказания, заявил, что ему вынесли смертный приговор. "Единое национальное движение" объявило бойкот работе парламента и анонсировало акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля Тбилисский городской суд отклонил ходатайство об отсрочке исполнения наказания или освобождении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

9 декабря 2022 года Тбилисский горсуд должен был решить, отсрочить исполнение приговора Саакашвили или освободить его, однако заседание несколько раз переносилось. Судья посоветовал не надеяться, что решение будет вынесено быстро. Адвокат политика 6 января заявил, что состояние Саакашвили значительно ухудшилось, и призвал Тбилисский горсуд ускорить решение по его делу.

На заседании суда по делу Саакашвили представитель Особой пенитенциарной службы Ника Абрамишвили заявил, что ходатайство адвокатов не может быть удовлетворено, так как не доказано наличие у Саакашвили тяжелой болезни, передает ТВ "Формула".

"Ходатайство адвоката Шалвы Хачапуридзе основано на заключении Центра «Эмпатия». Анализ допроса свидетелей, представленный автором доклад и ходатайство дают понять, что отсутствуют предпосылки для отсрочки исполнения приговора, предусмотренного статьей 283 Уголовно-процессуального кодекса Грузии <...> Заключение, представленное без каких-либо доказательств экспертов, не может считаться достаточным доказательством для установления факта тяжелой болезни осужденного", - заявил он, назвав экспертизу центра "Эмпатия" о состоянии здоровья Саакашвили "необоснованными аргументами".

Брат Михаила Саакашвили Георгий назвал решение суда политическим. «Мы никогда это не примем, будем бороться до конца», - заявил он в эфире "Мтавари Архи".

На решение суда отреагировал и сам Михаил Саакашвили, который назвал его в соцсетях "шуткой". "Наши доказательства основывались на тщательном обследовании командой лучших врачей из США, Великобритании, Швейцарии и Грузии. Меня видели почти все, некоторые - несколько раз. Государственные эксперты даже не потрудились увидеть меня ни разу, но суд поверил им, а не международной команде, в которой был лауреат Нобелевской премии, которая сказала, что если я останусь в тюрьме, то умру. Теперь я практически получил смертный приговор и буду сидеть в тюрьме со всеми летальными заболеваниями", - написал он.

После решения суда оппозиционная партия "Единое национальное движение" объявила бойкот работе парламента. С 7 февраля партия прекращает работу в знак протеста. С этого же дня представители партии намерены начать акции протеста. Кроме того, они сообщили, что планируют провести консультации с представителями дипломатического корпуса.

"Мы вынуждены так поступить... Речь идет о жизни и здоровье Михаила Саакашвили", - сказал на чрезвычайном брифинге председатель ЕНД Леван Хабеишвили.

Адвокаты Саакашвили заявили, что обжалуют решение в Тбилисском апелляционном суде, а также обратятся в Европейский суд по правам человека. Адвокат Шалва Хачапуридзе по завершении судебного заседания заявил, что решение суда было ожидаемым. "К сожалению, в Грузии судебная система служит той или иной политической силе, разумеется, правящей партии. Это политическое решение и в нем ничего справедливого. Более того, это решение судья принял под диктовку", - сказала он в прямом эфире "Мтавари Архи".

Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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