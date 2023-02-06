Суд отказался освободить Михаила Саакашвили

06 февраля 2023, 19:52

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Михаил Саакашвили продолжит отбывать наказание, постановил сегодня Тбилисский городской суд, отклонив ходатайство об отсрочке исполнения наказания или освобождении бывшего президента Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 2 февраля 19 неправительственных организаций Грузии призвали Тбилисский горсуд в кратчайшие сроки вынести решение по вопросу отсрочки наказания Михаилу Саакашвили, приняв во внимание тяжелое состояние его здоровья и заключения медэкспертов. Правозащитная организация Freedom House 4 февраля призвала власти Грузии незамедлительно обеспечить Саакашвили медпомощь в полном объеме. В тот же день суд по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили опросил экспертов Национального бюро судебной экспертизы, после чего Пенитенциарная служба Грузии приняла решение об отводе оставшихся свидетелей с ее стороны.

9 декабря 2022 года Тбилисский горсуд должен был решить, отсрочить исполнение приговора Саакашвили или освободить его, однако заседание несколько раз переносилось. Судья посоветовал не надеяться, что решение будет вынесено быстро. Адвокат политика 6 января заявил, что состояние Саакашвили значительно ухудшилось, и призвал Тбилисский горсуд ускорить решение по его делу.

По решению судьи Тбилисского городского суда Михаил Саакашвили продолжит отбывать заключение. Ходатайство об отсрочке наказания и освобождении Саакашвили рассматривалось на протяжении нескольких недель. За этот период было проведено 15 заседаний и допрошено 24 свидетеля, сообщило сегодня издание Netgazeti.

На сегодняшнем заседании Саакашвили не присутствовал, также не участвовал в процессе и по видеосвязи. Судья на заседании пояснил, что из Пенитенциарной службы представлен протокол, а из клиники «Вивамед» – справка, согласно которым транспортировка Михаила Саакашвили из-за его состояния здоровья не была разрешена, сообщило сегодня "Интерпрессньюс".

Мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания заявила сегодня до заседания, что судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе сегодня "должен сделать выбор между жизнью и смертью". "Он ничего не говорит, ждет решения суда. Если ходатайство будет отклонено <...> Саакашвили будет обречен на смерть. Сейчас Георгий Аревадзе делает выбор между жизнью и смертью. Сегодня грузинскому суду и стране в целом предстоит экзамен. В случае отклонения ходатайства мы собираемся подать жалобу в Страсбург <Европейский суд по правам человека>", — привело ее слова сегодня агентство "Новости Грузия".

Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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