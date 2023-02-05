Пенитенциарная служба приняла решение об отводе оставшихся свидетелей по делу Саакашвили

05 февраля 2023, 06:09

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Суд по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили успел опросить экспертов Национального бюро судебной экспертизы, после чего Пенитенциарная служба Грузии приняла решение об отводе оставшихся свидетелей с ее стороны.

Как писал "Кавказский узел", 2 февраля 19 неправительственных организаций Грузии призвали Тбилисский горсуд в кратчайшие сроки вынести решение по вопросу отсрочки наказания Михаилу Саакашвили, приняв во внимание тяжелое состояние его здоровья и заключения медэкспертов. Правозащитная организация Freedom House 4 февраля призвала власти Грузии незамедлительно обеспечить Саакашвили медпомощь в полном объеме.

9 декабря 2022 года Тбилисский горсуд должен был решить, отсрочить исполнение приговора Саакашвили или освободить его, однако заседание несколько раз переносилось. Судья посоветовал не надеяться, что решение будет вынесено быстро. Адвокат политика 6 января заявил, что состояние Саакашвили значительно ухудшилось, и призвал Тбилисский горсуд ускорить решение по его делу.

Пенитенциарная служба Грузии приняла решение об отводе всех оставшихся свидетелей по делу Саакашвили. Сторона защиты бывшего президента закончила опрос своих свидетелей, тогда как Пенитенциарная служба, выступающая оппонентами защиты, успела опросить только экспертов Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули. После опроса представитель ведомства заявил, что других свидетелей опрашивать не будут, следовательно, судебное рассмотрение дела об отсрочке исполнения приговора Саакашвили или же его отмене завершится быстрее. Следующее заседание по делу запланировано на 6 февраля, пишет 4 февраля "Грузия-онлайн".

Тем временем директор клиники "Вивамед" Зураб Чхаидзе сообщил о состоянии здоровья Саакашвили. По его словам, главная проблема бывшего президента в том, что он из-за избирательного приема пищи с низкой калорийностью у него низкий индекс массы тела. "Важный фактор, что он расширил сравнительно свой рацион. Я не знаю, что скажут вам другие, но его рацион расширился, и я надеюсь, так продолжится", - приводит его словам "Спутник-Грузия".

Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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