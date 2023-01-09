09 января 2023, 21:52
Невропатолог в суде заявил об угрозе жизни Саакашвили
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Состояние Михаила Саакашвили несовместимо с отбыванием наказания и смертельно опасно, заявил сегодня на суде по делу бывшего президента Грузии американский невропатолог Шахин Эммануэль Лахани. Защита настаивала на ускоренном суде или освобождении Саакашвили, но судья отказал в ежедневных заседаниях.
Как писал "Кавказский узел", 7 января мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания после посещения сына в клинике "Вивамед" заявила, что он находится в очень плохом состоянии и не сможет присутствовать на заседании суда 9 января. Директор клиники "Вивамед" также заявил сегодня, что состояние политика ухудшилось, и на заседаниях суда он присутствовать не будет.
9 декабря 2022 года Тбилисский горсуд должен был решить, отсрочить исполнение приговора Саакашвили или освободить его. Однако заседание было перенесено сначала на 14 декабря 2022 года, а затем на 22 декабря 2022 года. Американский психиатр Эрик Голдсмит сообщил 22 декабря 2022 года в суде, что у Саакашвили отмечаются проблемы с памятью и, в частности, симптомы деменции, предположительно, связанные с отравлением. Судья посоветовал не надеяться, что решение будет вынесено быстро. Адвокат политика 6 января заявил, что состояние Саакашвили значительно ухудшилось, и призвал Тбилисский горсуд ускорить решение по его делу.
Заболевания, которые диагностированы у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, в особенности судороги и судорожные припадки при неправильном лечении могут привести к внезапной смерти, заявил на сегодняшнем заседании в Тбилисском горсуде американский врач-невропатолог Шахин Эммануэль Лахани.
Врач констатировал, что у Саакашвили деменция, поражение периферической нервной системы, сдавливание спинного мозга, посттравматическое стрессовое расстройство. "У него различные дисфункции, в том числе головного, спинного мозга, пищеварительной системы. Самый серьезный диагноз — деменция, а также судороги. Также повреждение периферийной нервной системы, из-за которого ему трудно ходить. Вместе с тем сдавливание спинного мозга между дисками в области шеи, то есть давление на спинной мозг", - привело сегодня его слова издание "Грузия Online".
По словам невропатолога, "деменция Саакашвили быстро утяжеляется". "Как врач-невропатолог считаю, что его тяжелые заболевания являются препятствующими факторами для отбывания наказания", - процитировало Лахани "Интерпрессньюс".
Адвокаты Саакашвили предложили проводить процесс ежедневно, однако судья пояснил, что физически не сможет вести процесс в ежедневном режиме из-за большого количества информации, говорится в другой публикации агентства.
Напомним, 19 ноября 2022 года один из адвокатов Саакашвили, сославшись на экспертизу иностранных врачей, предположил, что политик был отравлен после ареста в Грузии. Он потребовал выяснить, когда отравляющие вещества оказались в организме Саакашвили – во время пребывания в тюрьме или после перевода в клинику "Вивамед". 21 ноября 2022 года глава Минюста сообщил, что ведомство организует ему токсикологическую экспертизу. Однако 24 декабря 2022 года Саакашвили отказался пройти тестирование без участия американских или европейских экспертов, выразив недоверие грузинским врачам. 27 декабря 2022 года он повторно отказался от тестирования.
После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней в октябре-ноябре 2021 года, вторая - 20 дней в феврале-марте 2022 года. Третью голодовку Саакашвили объявил 14 декабря 2022 года, однако в тот же день депутаты Европарламента убедили его отказаться от голодовки. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".
Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно был приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".
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Автор: "Кавказский узел"