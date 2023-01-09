Невропатолог в суде заявил об угрозе жизни Саакашвили

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Состояние Михаила Саакашвили несовместимо с отбыванием наказания и смертельно опасно, заявил сегодня на суде по делу бывшего президента Грузии американский невропатолог Шахин Эммануэль Лахани. Защита настаивала на ускоренном суде или освобождении Саакашвили, но судья отказал в ежедневных заседаниях.

Как писал "Кавказский узел", 7 января мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания после посещения сына в клинике "Вивамед" заявила, что он находится в очень плохом состоянии и не сможет присутствовать на заседании суда 9 января. Директор клиники "Вивамед" также заявил сегодня, что состояние политика ухудшилось, и на заседаниях суда он присутствовать не будет.

9 декабря 2022 года Тбилисский горсуд должен был решить, отсрочить исполнение приговора Саакашвили или освободить его. Однако заседание было перенесено сначала на 14 декабря 2022 года, а затем на 22 декабря 2022 года. Американский психиатр Эрик Голдсмит сообщил 22 декабря 2022 года в суде, что у Саакашвили отмечаются проблемы с памятью и, в частности, симптомы деменции, предположительно, связанные с отравлением. Судья посоветовал не надеяться, что решение будет вынесено быстро. Адвокат политика 6 января заявил, что состояние Саакашвили значительно ухудшилось, и призвал Тбилисский горсуд ускорить решение по его делу.

Заболевания, которые диагностированы у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, в особенности судороги и судорожные припадки при неправильном лечении могут привести к внезапной смерти, заявил на сегодняшнем заседании в Тбилисском горсуде американский врач-невропатолог Шахин Эммануэль Лахани.

Врач констатировал, что у Саакашвили деменция, поражение периферической нервной системы, сдавливание спинного мозга, посттравматическое стрессовое расстройство. "У него различные дисфункции, в том числе головного, спинного мозга, пищеварительной системы. Самый серьезный диагноз — деменция, а также судороги. Также повреждение периферийной нервной системы, из-за которого ему трудно ходить. Вместе с тем сдавливание спинного мозга между дисками в области шеи, то есть давление на спинной мозг", - привело сегодня его слова издание "Грузия Online".

По словам невропатолога, "деменция Саакашвили быстро утяжеляется". "Как врач-невропатолог считаю, что его тяжелые заболевания являются препятствующими факторами для отбывания наказания", - процитировало Лахани "Интерпрессньюс".