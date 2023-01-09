Директор тбилисской клиники отказался отпустить Саакашвили в суд

09 января 2023, 13:14

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Тбилисский горсуд сегодня продолжил рассмотрение дела бывшего президента Михаила Саакашвили. Состояние политика ухудшилось, и на заседаниях суда он присутствовать не будет, заявил директор клиники "Вивамед".

Как писал "Кавказский узел", 7 января мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания после посещения сына в клинике "Вивамед" заявила, что он находится в очень плохом состоянии и не сможет присутствовать на заседании суда 9 января.

9 декабря 2022 года Тбилисский горсуд должен был решить, отсрочить исполнение приговора Саакашвили или освободить его. Однако заседание было перенесено сначала на 14 декабря, а затем на 22 декабря. Американский психиатр Эрик Голдсмит сообщил 22 декабря в суде, что у Саакашвили отмечаются проблемы с памятью и, в частности, симптомы деменции, предположительно связанные с отравлением. Судья посоветовал не надеяться, что решение будет вынесено быстро. Адвокат политика 6 января заявил, что состояние Саакашвили значительно ухудшилось, и призвал Тбилисский горсуд ускорить решение по его делу.

Сегодня в Тбилисском горсуде началось заседание по делу Саакашвили. Сам бывший президент не присутствует на нем из-за состояния здоровья. Посещение суда является "ненужной физической и психоэмоциональной нагрузкой" для пациента, пояснил директор клиники "Вивамед" Зураб Чхаидзе.

"Пациент не сможет присутствовать в суде из-за состояния своего здоровья. Конечно, это ненужная для него физическая активность, психоэмоциональная нагрузка, а кроме того, больного из нашего стационара не отпускаем в суд, подобного прецедента не было и не будет", - сказал в телеэфире "Мтавари архи" Зураб Чхаидзе, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По информации адвоката Шалвы Хачапуридзе, на судебном заседании будут опрошены грузинские и иностранные врачи. При этом защита ходатайствует, чтобы заседания проходили ежедневно.

Во дворе суда собрались сторонники Саакашвили, в том числе лидер "Единого национального движения" Ника Мелия и кандидат на пост председателя этой партии Георгий Мумладзе, передал со ссылкой на телесюжет "Формулы" корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 19 ноября 2022 года один из адвокатов Саакашвили, сославшись на экспертизу иностранных врачей, предположил, что политик был отравлен после ареста в Грузии. Он потребовал выяснить, когда отравляющие вещества оказались в организме Саакашвили – во время пребывания в тюрьме или после перевода в клинику "Вивамед". 21 ноября глава Минюста сообщил, что ведомство организует ему токсикологическую экспертизу. Однако 24 декабря Саакашвили отказался пройти тестирование без участия американских или европейских экспертов, выразив недоверие грузинским врачам. 27 декабря он повторно отказался от тестирования.

После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней в октябре-ноябре 2021 года, вторая - 20 дней в феврале-марте 2022 года. Третью голодовку Саакашвили объявил 14 декабря 2022 года, однако в тот же день депутаты Европарламента убедили его отказаться от голодовки. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно был приговорен к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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