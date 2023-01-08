Мать Саакашвили рассказала о состоянии здоровья сына

08 января 2023, 03:49

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Третий президент Грузии Михаил Саакашвили настолько слаб, что вряд ли сможет присутствовать на заседании суда, заявила его мать Гиули Аласания, которая навестила сына в клинике "Вивамед".

Как писал "Кавказский узел", 5 января депутат от "Единого национального движения" Эка Херхеулидзе, посетившая Михаила Саакашвили в тбилисской клинике "Вивамед", сообщила, что политик находится в тяжелом состоянии и регулярно теряет сознание. Директор клиники заявила, что врачи не могут рекомендовать Саакашвили личное участие в судебном процессе, учитывая его состояние. Адвокат политика 6 января заявил, что состояние Саакашвили значительно ухудшилось, и призвал Тбилисский горсуд ускорить решение по его делу.

Еще 9 декабря 2022 года Тбилисский горсуд должен был решить, отсрочить исполнение приговора Михаилу Саакашвили или освободить его. Однако заседание было перенесено сначала на 14 декабря, а затем на 22 декабря. Американский психиатр Эрик Голдсмит сообщил 22 декабря в суде, что у Саакашвили отмечаются проблемы с памятью и, в частности, симптомы деменции, предположительно связанные с отравлением. Судья посоветовал не надеяться, что решение будет вынесено быстро.

Мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания заявила 7 января, что ее сын находится в очень плохом состоянии и не сможет присутствовать на заседании суда, назначенном на 9 января. Об этом Аласания заявила, посетив Саакашвили в клинике "Вивамед", пишет "Грузия-онлайн".

Аласания отметила, что Саакашвили хотел присутствовать на заседании суда 9 января, "но он слаб". "Ему и дистанционно тяжело. Вся таблица Менделеева в организме человека и пока не произойдет детоксикация, он отравлен, и чему тут удивляться", - приводит ее слова издание.

Ранее Аласания заявила, что 6 января Саакашвили во второй раз потерял сознание за последнее время. "На глазах у всех происходит коллективное убийство моего сына", - цитируют ее "Новости-Грузия".

Напомним, 19 ноября 2022 года адвокат Саакашвили, сославшись на экспертизу иностранных врачей, предположил, что политик был отравлен после ареста в Грузии. Он потребовал выяснить, когда отравляющие вещества оказались в организме Саакашвили – во время пребывания в тюрьме или после перевода в клинику "Вивамед". 21 ноября глава Минюста сообщил, что ведомство организует ему токсикологическую экспертизу. Однако 24 декабря Саакашвили отказался пройти тестирование без участия американских или европейских экспертов, выразив недоверие грузинским врачам. 27 декабря он повторно отказался от тестирования.

После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней в октябре-ноябре 2021 года, вторая - 20 дней в феврале-марте 2022 года. Третью голодовку Саакашвили объявил 14 декабря 2022 года, однако в тот же день депутаты Европарламента убедили его отказаться от голодовки. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно был приговорен к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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