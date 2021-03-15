Ираклий Гарибашвили, Бера Иванишвили, Анзор Чубинидзе. Фото Giorgi Kakulia - PR office of Prime Minister of Georgi, кадр видео https://www.youtube.com/watch?time_continue=212&v=AvZjICB5M-c&feature=emb_logo. Коллаж «Кавказского узла»

15 марта 2021, 18:58

Грузинский Кадыров: опасные указания сына Иванишили

После публикации аудиозаписей, на которых Бера Иванишвили, сын основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, обсуждает с высокопоставленными силовиками и чиновниками наказание подростков за комментарии в соцсетях, в стране вспыхнул политический скандал. Участники опубликованных бесед не отрицают подлинности записей, но настаивают на том, что они были сделаны 10 лет назад. Оппозиция требует отставок, а также тщательного расследования. Как и за что было приказано наказать школьников, и почему ситуация в демократической Грузии напомнила о кадыровской Чечне - в справке "Кавказского узла".

Аудиозаписи разговоров, опубликованные телеканалом "Пирвели", показали, что чиновники лично занимались преследованием людей, в том числе несовершеннолетних школьников, по поручению сына основателя партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили. Аудиозаписи были опубликованы на фоне напряженной политической обстановки, когда возобновился приостановленный в декабре прошлого года диалог между правящей "Грузинской мечтой" и оппозицией, в котором посредником выступил президент Европейского совета Шарль Мишель.

Политический кризис в стране возник после парламентских выборов в октябре 2020 года, результаты которых не признает оппозиция из-за "фальсификации". В связи с этим оппозиция бойкотирует новый парламент. Кризис обострился после задержания председателя оппозиционного "Единого национального движения" Ники Мелии.

Кто такой Бера Иванишвили?

Второй сын фактического правителя Грузии родился в Париже в 1994 году. Вырос в Тбилиси. С детства увлекается музыкой. Его карьера певца началась в 2010 году. Известен в Грузии, Франции и США под именем Bera. Альбинос, эта особенность содействует его популярности. Автор названия партии "Грузинская мечта". Женат, есть сын. На его страницу в Instagram подписано 1,5 миллиона пользователей.

Что стало известно из аудиозаписей?

На одной из записей Бера просит нынешнего руководителя Специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе запугать, унизить и наказать молодых людей, которые оставили в Интернете оскорбительные комментарии в адрес семьи Иванишвили 1.

В другом случае он обсуждает итог давления на подростков с нынешним премьер-министром Ираклием Гарибашвили, который поощряет эти действия. Бера Иванишвили рассказывает Гарибашвили, что некие люди по поручению Чубинидзе пришли в дом несовершеннолетнего и заставляли извиняться в присутствии семьи и соседей. "Вряд ли он смог бы пойти в школу", — отвечает ему Гарибашвили 2.

После этого Гарибашвили и Иванишвили обсуждали наказание еще одного человека по той же причине — не понравившийся Иванишвили комментарий в Facebook. На записи также упоминается некий "Вахо", по предположению журналистов "Пирвели", речь идет о министре внутренних дел Вахтанге Гомелаури. Бера Иванишвили упоминает, что оскорбившие его люди должны извиниться письменно, и "мой отец (Бидзина Иванишвили) тоже говорит, что сделать это необходимо".» 3.

Иванишвили-младший подтвердил подлинность аудио

Акция протеста с требованием отставки Ираклия Гарибашвили перед зданием правительства Грузии 9 марта 2021 года. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"

9 марта Бера Иванишвили подтвердил, что на аудиозаписях звучит его голос. Анзор Чубинидзе также признал, что действительно беседовал с подростками. По словам Чубинидзе, он в те годы возглавлял службу охраны семьи Бидзины Иванишвили и отвечал за безопасность его сына 4. Однако, по словам Ираклия Гарибашвили 5, эти записи являются фабрикацией, отрывками, собранными из его бесед с Берой Иванишвили. По его мнению, в них нет состава преступления, поскольку нет пострадавших.

Бера Иванишвили на вопрос, аутентичны ли записи, заявил: "Я не стану спорить, подлинные эти записи или нет, смонтировали их или нет, для меня это не имеет значения, потому что и сегодня я стою на той же самой позиции: если кто-то оскорбит мою мать, если кто-то тронет мою семью, что для меня является самым святым и дорогим, я обязательно потребую от такого человека ответить за свои слова. Покажите мне такого грузина, который думает иначе" 6.

По стопам Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров стоял у истоков ставшего популярным на Кавказе тренда публичных унижений и принуждений к извинениям за посты и обращения в соцсетях. Спектр причин вынужденных публичных извинений в Чечне огромен: от критики власти до жалоб на тяжелое экономическое положение, от поведения, якобы нарушающее местные традиции, до неверных, по мнению власти, комментариев на религиозную тематику. 

На одном из совещаний в правительстве Чечни Рамзан Кадыров открыто потребовал выявлять авторов негативных материалов о республике и комментирующих их пользователей соцсетей. По словам Кадырова, "любой, кто посягнет на честь и достоинство, понесет самое строгое наказание". В речи Кадырова звучали также угрозы убийством, но впоследствии сам глава Чечни и его приближенные отрицали факт публичных угроз расправиться с критиками чеченских властей.

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Когда были сделаны записи?

Ираклий Гарибашвили и Бидзина Иванишвили на конференции в 2013 году. Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili

Фигуранты аудиозаписей утверждают, что они были сделаны в 2010-2011 годах, то есть до того, как "Грузинская мечта" пришла к власти. Журналисты, получившие записи из анонимного источника, предполагают, что они были сделаны в 2015-2017 годах 7 8 9.

"Пирвели" (TV Pirveli) — независимый информационно-развлекательный телеканал в Грузии, запущенный в 2015 году на основе спортивного канала TVS. В сетке вещания телеканала — новостные выпуски, политические программы и телешоу, художественные фильмы и сериалы, интервью, рейтинги, репортажи по самым актуальным вопросам и другое.

Источник "слива" аудиозаписей остается анонимным. Несколько версий, озвученных в медиа-пространстве, вращаются вокруг высокопоставленных чиновников, покинувших должности из-за разногласий внутри команды Бидзины Иванишвили. Среди них — бывший премьер-министр Гиорги Гахария и бывший заместитель главы службы госбезопасности Сосо Гогашвили 10. Нельзя отрицать, что это могут быть, оппозиционные политики или противники Гарибашвили и Чубинидзе из нынешней власти.

Нарушение свободы прессы? 

Прокуратура Грузии начала расследование "несанкционированных записей" разговора, а также "фактов незаконного использования и распространения информации" (статья 158 Уголовного кодекса). Тбилисский горсуд решил изъять у телекомпании "Пирвели" электронный носитель аудиозаписей 11.

Народный защитник Грузии Нино Ломджария заявила, что считает это решение противоречащим грузинским и европейским законам и покушением на свободу прессы. "Право журналиста не называть источник и не передавать следствию информацию, полученную в ходе его профессиональной деятельности, в первую очередь охраняется внутренним законодательством", — заявила омбудсмен 12.

В ходе расследования, начатого в связи с публикацией скрытых записей телекомпанией "Пирвели", приоритетом должен быть "основополагающий принцип свободы СМИ" — право журналистов на защиту своих источников. Об этом говорится в распространенном 12 марта заявлении посольства США в Грузии 13.

Реакция власти и оппозиции

Правящая партия "Грузинская мечта", назвав аудиозаписи "грубой фабрикацией", обвинила своих предшественников из "Единого национального движения" в незаконной слежке. Партийные спикеры утверждают, что аудиофайлы подготовлены силовиками во времена президентства Михаила Саакашвили 14.

На "Кавказском узле" размещены справочные материалы о партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" и политической коалиции "Грузинская мечта", основанными Бидзиной Иванишвили, а также об оппозиционной партии "Единое национальное движение", которая до 2012 года находилась у власти.

Лидер оппозиционной партии "Демократическое движение — Единая Грузия" Нино Бурджанадзе предположила, что премьер-министр Грузии находится "в полном подчинении, и им управляет семья Иванишвили". "Самой большой катастрофой является то, что у страны есть премьер-министр, которому мальчишка указывает, что ему делать", — отмечает политик 15.

Лидер партии "Лело" Мамука Хазарадзе потребовал отставки Гарибашвили и Чубинидзе. Он также требует расследовать упомянутые в сюжете факты,  подключив "авторитетные международные следственные институты" 16.

Участники акции в Тбилиси. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"

15 неправительственных организаций призвали парламент получить от Ираклия Гарибашвили разъяснения по поводу аудиозаписей и дать "четкие ответы на вопросы относительно их подлинности". Участники акции в Тбилиси собрали более 500 подписей под требованием провести расследование. Необходимо наказать всех участников этого телефонного разговора, заявили они.

Примечания

  1. "Грузинская мечта" обвинила оппонентов в фабрикации скандальных аудиозаписей // Кавказский узел, 8 марта 2021 года
  2. Очередной политический скандал в Грузии: "прослушка" с участием сына Иванишвили и премьер-министра // JAMnews, 7 марта 2021 года
  3. Там же
  4. «Я потребую ответа за оскорбления» - сын грузинского олигарха о скандальных аудиозаписях // JAMnews, 10 марта 2021 года
  5. Гарибашвили впервые прокомментировал записи «TV Pirveli» // Грузия Online, 12 марта 2021 года
  6. Бера Иванишвили - К сожалению, в Грузии есть определенная группа людей, которые делают все, чтобы вывести нас из себя // 1TV.GE, 10 марта 2021 года
  7. Очередной политический скандал в Грузии: "прослушка" с участием сына Иванишвили и премьер-министра // JAMnews, 7 марта 2021 года
  8. Скрытые записи: Бера Иванишвили поручает действующему начальнику Государственной охраны личную месть? // Civil.ge, 7 марта 2021 года
  9. СМИ: Сын Иванишвили поручил силовикам отомстить школьнику за комментарий в Facebook // Эхо Кавказа, 7 марта 2021 года
  10. Очередной политический скандал в Грузии: "прослушка" с участием сына Иванишвили и премьер-министра // JAMnews, 7 марта 2021 года
  11. Суд разрешил прокуратуре изъять из ТВ «Пирвели» скандальные аудиоматериалы // Эхо Кавказа, 11 марта 2021 года
  12. Народный защитник назвала решение суда об изъятии записей из «ТВ Пирвели» необоснованным // Новости-Грузия, 11 марта 2021 года
  13. U.S. Embassy Statement on the Events at TV Pirveli // Сайт посольства США в Грузии - https://ge.usembassy.gov/u-s-embassy-statement-3122021/
  14. "Грузинская мечта" обвинила оппонентов в фабрикации скандальных аудиозаписей // Кавказский узел, 8 марта 2021 года
  15. Там же
  16. «Лело» требует отставки Ираклия Гарибашвили и Анзора Чубинидзе // Эхо Кавказа, 7 марта 2021 года

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