Арест Ники Мелии ухудшил имидж Грузии в глазах Запада

27 февраля 2021, 23:03

Евросоюз и США негативно восприняли спецоперацию по задержанию оппозиционного лидера Ники Мелии в Тбилиси и его арест, указали в совместном заявлении 26 грузинских неправительственных организаций. Жесткие действия властей по отношению к оппозиции могут затруднить интеграцию в ЕС и НАТО, заявил политолог Каха Гоголашвили.

Как писал "Кавказский узел", 23 февраля полиция провела в Тбилиси спецоперацию по задержанию лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии. В тот же день сторонники Мелии провели у администрации правительства Грузии масштабную акцию протеста. 26 февраля оппозиция провела шествие в центре Тбилиси. Митинги не прекратятся до назначения досрочных выборов и освобождения всех политзаключенных, заявила оппозиция. Сегодня активисты разбили перед зданием парламента палаточный лагерь.

Адвокаты лидера "Единого национального движения" Ники Мелии обжаловали решение о его аресте, хотя судья запретил это делать. 25 февраля Апелляционный суд отказался рассматривать апелляцию и отверг предложение защиты оценить законность постановления об аресте в Конституционном суде. Генпрокуратура Грузии выразила готовность отпустить Нику Мелию из-под ареста под залог, но адвокаты раскритиковали это предложение как политически мотивированное.

Правящая партия теряет контроль над ситуацией, указали аналитики

Решение суда об аресте Мелии и спецоперация по его задержанию уже отрицательно сказались на международном имидже страны - было сделано больше 200 заявлений с критикой грузинских властей, подсчитал эксперт "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили. С критикой выступили разные группы в Европарламенте, Европейская партия, "зеленые", представительство Евросоюза в Грузии, Госдепартамент США, также были индивидуальные заявления политиков, в том числе и американских сенаторов и конгрессменов, указал он.

"Все они критикуют Грузию и называют действия грузинских властей уклонением от европейского, евроатлантического курса - это плохо и очень сильно повлияло на имидж страны", - сказал Гоголашвили корреспонденту "Кавказского узла".

Ухудшение имиджа страны, в свою очередь, может задержать интеграцию Грузии в Европейский союз и НАТО, считает эксперт. Также ЕС может использовать санкции в отношении отдельных представителей власти в том случае, если правительство продолжит применять силу и действовать радикальными методами, указал он.

"Мелию обвинили больше двух лет назад, обвинение ему предъявлено, но на том все и остановилось - судебного процесса не было, по его делу никто не может сказать, виновен он или нет. Есть вопросы и по избранной мере пресечения свободы - слишком строгая. Судебное разбирательство по мере пресечения свободы Мелия - не очень убедительно, предъявленные ему обвинения - не очень убедительны. Это дело было заморожено до выборов и то, что сейчас "Грузинская мечта" оживило его - ошибка партии - оно послужило ухудшению ситуации", - заявил Гоголашвили.

Осенью 2020 года в Грузии прошли парламентские выборы, по итогам которых "Грузинская мечта" получила 90 мандатов из 150. Оппозиция заявила, что результаты сфальсифицированы, и отказалась участвовать в работе парламента. В стране начались акции протеста с требованием провести повторные выборы. В январе парламент Грузии попросил Венецианскую комиссию оценить пакет законопроектов о прекращении финансирования партий за бойкот заседаний. "Кавказский узел" собрал новости о выборах в Грузии на странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта"?".

Преследование Мелии, по его мнению, стало причиной усиления протестной активности, которая в последнее время шла на спад. "Стратегия "Грузинской мечты" - борьба за сохранение власти. Однако ситуация сложилась таким образом, что какую бы стратегию ни избрала "Грузинская мечта" она будет проигрышной - чем больше углубляется кризис, тем сложнее партии контролировать ситуацию. Сейчас для власти ситуация безвыходная: они или соглашаются на проведение [досрочных] выборов и проигрывают их, или не соглашаются на выборы, и будет постоянная дестабилизация и критика [со стороны] стран-партнеров", - сказал Каха Гоголашвили.

Руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе указал, что оппозиция требует перевыборов, тогда как результаты прошлых признало международное сообщество, в том числе ОБСЕ, Совет Европы и Европейский союз. Он также отметил, что в целом оппозиционные силы по результатам выборов получили больше голосов, чем правящая партия.

"Властям будет сложно удержать власть, этому пример, что на парламентских выборах осенью прошлого года, по пропорциональной системе в совокупности оппозиция получила больше голосов, чем "Грузинская мечта - 52% и 48%" и это только по официальным данным, без учета нарушений на выборах", - сказал Читадзе корреспонденту "Кавказского узла".

Акции протеста, которые проводит оппозиция после ареста Ники Мелии, не собрали значительного числа участников, считает автор блога на "Кавказском узле" "BERG...man Tbilisi". "Я не буду писать о сегодняшних трагикомических угрозах лидеров оппозиции, потому что не считаю это нужным, учитывая очередную демонстрацию их реальной силы. Более того, в течение последних лет все лозунги лидеров оппозиции и их клятвы "либо сегодня - либо никогда" в формате "ты кто такой? а ты кто такой?" наводят, скорее на грусть...", - написал он в заметке "Очередная карикатура на "народную дубину" в Тбилиси?" от 26 февраля.

НПО раскритиковали арест Мелии

26 неправительственных организаций в совместном заявлении указали, что власти страны провели спецоперацию по задержанию Мелии, не дожидаясь решения Апелляционного суда.

"Это решение правительства Грузии на фоне предостережений и призывов на протяжении последних дней от международных партнеров, причинило существенный урон международной репутации страны", - говорится в сообщении НПО, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

После осенних парламентских выборов в Грузии наступил политический кризис, и задержанием Мелии власти его только усугубили, говорится в заявлении. Неправительственные организации призвали международных партнеров Грузии отреагировать на сложившуюся ситуацию.

Ранее посольство США заявило, что "глубоко обеспокоено" решением правительства Грузии арестовать Мелию. "Насильственные методы и агрессия - не способ разрешить политические разногласия в Грузии. Сегодня Грузия отступила от пути укрепления демократии в семье евроатлантических государств", - говорится в заявлении посольства.

Неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов" осудила спецоперацию по задержанию Мелии с применением спецсредств. "Для ареста Мелии было собрано много полицейских, в здании против лидеров политических партий и граждан использовали спецсредства - предположительно, перцовый газ. Химические спецсредства, в том числе перцовый газ, используются при пресечении ожесточенного сопротивления, когда есть опасность ранений <...>. Недопустимо их использование во время пассивного протеста, также в закрытых помещениях, в которых нет адекватной вентиляции или безопасного выхода", - перевел корреспондент "Кавказского узла" заявление НПО от 24 февраля.

"Ассоциация молодых юристов" обратила внимание, что при задержании Мелии один из активистов пытался сломать окно. "Все это указывает, что использование специальных химических средств произошло с нарушением закона и международных стандартов. Кроме того, распространена информация, что из офиса взяли компьютерную технику. Необходимо провести следственные действия, которые должны указать на легитимность действий. Компьютерную технику изъяли из центрального офиса партии, и [там были] такие данные, которые, возможно, связаны с деятельностью политической партии. Важно объяснить общественности о проведении следственных действий с обоснованной легитимной целью", - говорится в заявлении НПО.

Оппозиция настаивает на участии Мелии в переговорах с правящей партией

Оппозиция, требующая проведения внеочередных парламентских выборов и освобождения политзаключенных, категорически отказалась от консультаций с правящей партией "Грузинская мечта - Демократическое движение" до освобождения Мелии. Председатель ЕНД должен участвовать в проведении этих консультаций, заявили оппозиционные лидеры. "Два основных условия, которые мы выдвигаем - освобождение Мелии и после этого начало обсуждения внеочередных парламентских выборов", - сказала одна из лидеров ЕНД Хатия Деканоидзе.

В оппозиционной партии "Европейская Грузия" заверили, что партия готова к переговорам "любого рода", но при условии выполнения властями соглашения от 8 марта 2020 года - освобождения политзаключенных и проведения парламентских выборов и по техническому обеспечению свободных и справедливых парламентских выборов.

Председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе расценил требование оппозиционеров как ультиматум. "Создана парламентская следственная комиссия по изучению парламентских выборов <...>. "Я хочу, и [поэтому] так должно быть" - не условие, предлагаемое за столом переговоров, это - ультиматум", - сказал Мдинарадзе.

Дело против Мелии заведено в связи со штурмом парламента в ночь на 21 июня 2019 года, когда при разгоне протестующих сотни человек пострадали и были задержаны, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019".