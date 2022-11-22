JAMnews: депутаты вывели Бидзину Иванишвили из-под действия закона "О деолигархизации"

22 ноября 2022, 14:04

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Принятый во втором чтении парламентом Грузии проект закона "О деолигархизации" позволяет его использовать для борьбы с оппозицией, критериями для внесения в список олигархов легко манипулировать, а Бидзина Иванишвили, основавший ныне правящую партию, не будет включен в список олигархов, делает вывод издание JAMnews статье "Кто олигарх в Грузии".

Как сообщал "Кавказский узел", 23 июня Совет Евросоюза принял решение признать европейскую перспективу Грузии и заявил, что готов предоставить стране статус кандидата в члены ЕС, "как только будут выполнены намеченные приоритеты". Для ЕС важно выполнение Грузией всех пунктов рекомендаций, в том числе и требования о деолигархизации, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

17 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Грузия пока не соответствует требованиям к кандидатам в члены Евросоюза, обозначив шаги, которые должны предпринять власти страны. Среди них фон дел Ляйен назвала деолигархизацию, свободу СМИ, соблюдение прав журналистов, преодоление политической поляризации, проведение судебной реформы, борьбу с коррупцией и организованной преступностью. Оппозиционеры связали заявление главы Еврокомиссии с основателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили. Власти намеренно сделали так, чтобы Грузия не получила статус кандидата, предположил политолог Ника Читадзе.

Издание JAMnews в опубликованном 21 ноябре материале "Кто олигарх в Грузии?" отметило, что после принятия в Грузии закона "О деолигархизации" основатель правящей партии "Грузинская мечта" миллиардер Бидзина Иванишвили может получить еще больше рычагов влияния на власти страны, а сам закон может превратиться в инструмент борьбы с оппозицией.

Депутаты парламента Грузии одобрили 6 ноября во втором чтении законопроект "О деолигархизации". "За" проголосовали 76 народных избранников, а против – шестеро.

Правящая партия "Грузинская мечта" разработала версию проекта закона "О деолигархизации". Согласно этой версии, Бидзина Иванишвили не будет включен в список олигархов, а вместе него в реестр внесут бизнесменов, которые так или иначе связаны с оппозицией. В результате закон вместо реальной деолигархизации еще сильнее укрепит неформальное правление Иванишвили, и станет дополнительным инструментом для борьбы с оппозицией.

Версия проекта закона "О деолигархизации", которую подготовила "Грузинская мечта", схожа с украинским законом того же содержания. Согласно закону Украины, к олигарху приравнивается человек, соответствующий как минимум трем из четырех критериев: участвует в политической жизни, имеет влияние на СМИ, его капитал в миллион раз превосходит прожиточный минимум, и он имеет доминирующий бизнес или бизнес на рынке как минимум в течение последнего года.

Кто является олигархом, согласно закону, решает правительство. Органом, который составляет реестр олигархов, является орган исполнительной власти.

Прожиточный минимум в Грузии составляет 250 лари (около 90 долларов). Соответственно, речь идет о 250 млн лари (около 90 млн долларов).

Грузинская оппозиция раскритиковала проект закона и потребовала направить его в Венецианскую комиссию. Но власти Грузии проигнорировали это требование. Депутат от правящей партии Михаил Сарджвеладзе ранее заявил "Радио Свобода"*, что "исходя из содержания закона" он не считает необходимым отправлять его в Венецианскую комиссию.

Список жителей Грузии, которых может коснуться закон "О деолигархизации", пока неизвестен. Однако авторы законопроекта не спешат вносить в реестр Бидзину Иванишвили и других людей, "вдохновивших" западных партнеров Грузии на создание плана из 12 пунктов. Правительство и премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили категорически отрицают влияние Иванишвили на политику и на власти Грузии, хотя по закону обязаны составить список олигархов.

Согласно официальным данным, Иванишвили не владеет средствами массовой информации, также при действующей власти будет трудно доказать, что его бизнес в стране доминирующий. Из этого следует, что миллиардер соответствует лишь одному пункту из четырех – тому, который гласит, что человек имеет бизнес как минимум в течение последнего года. Поэтому Иванишвили в реестр олигархов, скорее всего, не попадет.

Об этом ранее заявлял и председатель парламента Грузии Иракли Кобахидзе. "Бидзина Иванишвили – бизнесмен со специфическим прошлым, к тому же меценат. В 2012 году он покончил с кровавым режимом [так "Грузинская мечта" называет своих предшественников и оппонентов и]. Поэтому о Бидзине Иванишвили нельзя говорить в таком контексте", – сказал Кобахидзе.

11 января 2021 года Иванишвили объявил об уходе из политики, с поста председателя партии "Грузинская мечта" и из самой партии. По его словам, одним из важных факторов принятия такого решения стал возраст, говорится в биографической справке об Иванишвили, подготовленной "Кавказским узлом".

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее разместил на своей странице в соцсети письмо, в котором подчеркнул, что сведения о том, что Иванишвили имеет влияние на властей Грузии, являются "фарсом и абсурдом". Он предложил включить в реестр олигархов бывшего президента страны Михаила Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме.

Командой правящей партии Грузии в качестве кандидата в список олигархов также часто упоминается основатель оппозиционной телекомпании "Формула" и один из главных финансистов оппозиционеров Давид Кезерашвили.

"Кезерашвили – второй олигарх и против него возбуждено уголовное дело, и, конечно, для деолигархизации важно довести это дело до конца. Мы коснемся всех вопросов. Естественно, покончить с олигархами — одна из важнейших задач грузинского государства", – заявил ранее Ираклий Кобахидзе.

При предыдущем правительстве Кезерашвили занимал пост министра обороны и другие высокие должности, но после прихода к власти Иванишвили покинул Грузию. Точных данных о том, каким имуществом владеет Кезерашвили нет, а власти Грузии заявляют, что деньги, которыми он владеет, имеют коррупционное происхождение. В отношении Кезерашвили было возбуждено несколько уголовных дел, и он заочно приговорен к заключению по одному из эпизодов. Миллионер Кезерашвили много лет финансирует грузинских оппозиционеров, власти Грузии пытаются создать проблемы ему и телеканалу "Формула", которым он владеет.

У закона "О деолигархизации" есть критики и среди сателлитов партии "Грузинская мечта". Так, депутат парламента Давид Зилфимиани от "Альянса патриотов" ранее в интервью "Бизнес-Пресс Ньюс" указал, что войдет в реестр олигархов согласно проекту этого закона.

"Я имею политическое влияние, владею некоторым имуществом, и так получилось, что в результате правил ЕС только у меня есть лицензия на телекоммуникационные каналы", – сказал Зилфимиани.

При необходимости олигархами в Грузии можно назвать многих, отметил он. "Что значит политическое влияние? Например, если человек живет в регионе и, скажем, владеет газетой, а еще, допустим, разводит черепах. Если, кроме него, никто больше этой деятельностью не занимается, то вот он уже и олигарх. Налицо и владение медиа, и монопольный бизнес, и политическое влияние (посредством того же подконтрольного ему медиа) в определенной области", – сказал Зилфимиани.

По мнению большинство грузинских аналитиков, олигархом в стране может называться только Бидзина Иванишвили. Но говоря о "деолигархизации" западные партнеры Грузии препочитают не называть конкретных имен. В плане из 12 пунктов, не упоминается имя Бидзины Иванишвили.

"Мы говорим о процессе, но не называем никаких имен", – сказал 20 сентября в интервью "Интерпрессньюс" посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.

Отвечая на вопрос о версии законопроекта "О деолигархизации", которую подготовила "Грузинская мечта" по украинской модели, посол США в Грузии Келли Дегнан отметила: "Страны борются с неправомерным влиянием в политической сфере по-разному, и я думаю, что каждая страна должна рассмотреть этот вопрос и найти собственное решение".

После изучения проекта закона о "деолигархизации" общественная организация "Центр социальной справедливости" заключила, что определение в нем олигарха расплывчато, а сам проект имеет недостатки.

"В условиях, когда в Грузии нет сильных и независимых демократических институтов, принятие такого закона создает опасность заявлении организации.

"Закон о деолигархизации" будет принят в случае, если депутаты парламента Грузии одобрят его в третьем чтении. Он вступит в силу через полгода после его принятия и будет действовать в течение десяти лет.

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