Слив записи телефонных разговоров Иванишвили вызвал скандал в Грузии

27 апреля 2022, 06:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Грузии разразился скандал после обнародования записей двух телефонных разговоров Бидзины Иванишвили и российского миллиардера Владимира Евтушенкова. На записях обсуждается заключение какой-то сделки. Официальный Киев призвал ввести санкции против Иванишвили. Опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи считают, что записи разговоров еще не подтверждают, что речь идет об обходе антироссийских санкций и маловероятно, что Иванишвили что-то грозит.

Записи двух телефонных разговоров учредителя правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» Бидзины Иванишвили и российского миллиардера Владимира Евтушенкова, датированные 10 и 12 марта, были обнародованы 25 апреля. Несмотря на то, что аутентичность их не была подтверждена, в беседе с грузинскими СМИ Евтушенков подтвердил их подлинность, также как и проведенный визит в Тбилиси его представителя Али Узденова, во время которого он встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

«Цель встречи не была политической, говорили об отдыхе… Это был рядовой визит. У одного из наших сотрудников там (в Грузии) родители, к ним поехал… С Иванишвили нет деловых отношений, только дружеские. Между прочим, деловых отношений никогда не было, даже тогда, когда у него был бизнес в России», - сказал Евтушенков в эфире грузинской телекомпании «Формула» 26 апреля.

После того, как в середине апреля Великобритания ввела персональные санкции в отношении Владимира Евтушенкова, он вышел из состава совета директоров корпорации АФК "Система" по собственному желанию, где занимал пост председателя совета. Вместе с ним из совета ушли независимые директора Анатолий Чубайс, Роджер Маннингс, Этьен Шнайдер и Рон Зоммер. 25 апреля совет директоров по собственному желанию покинули Анна Белова, которая исполняла обязанности председателя, и Давид Якобашвили, пишет "Коммерсант".

Однако в телефонных разговорах Евтушенков обсуждал с Иванишвили «идею касательно зерна», сообщил о визите в Тбилиси своего представителя и попросил Иванишвили провести встречу с ним, чтобы он смог лично сообщить о намерениях Евтушенкова.

Российский бизнесмен грузинского происхождения Давид Хидашели опубликовал 26 апреля письмо, в котором отметил, что Али Узденов не встречался с Ираклием Гарибашвили. По словам Хидашели, именно он проводил встречу с Узденовым по вопросу поставок пшеницы из России, а Иванишвили и Гарибашвили с ним не встречались, пишут "Новости-Грузия".

После обнародования телефонных записей депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия открыто назвал Бидзину Иванишвили «пророссийским бизнесменом – политиком», который скрывает, что им руководят из Кремля.

«Бидзина Иванишвили - самый крупный олигарх, который, по сути, сегодня руководит политикой грузинской власти. Он является истинно пророссийским бизнесменом – политиком, который старательно пытается скрыть тот факт, что он получает указы из Кремля и таким образом транслирует на текущую грузинскую власть. Отсюда мы имеем все те негативные эффекты: по поводу пророссийской позиции Грузии, по поводу не поддержки агрессивных действий со стороны России, по поводу хитрых схем обхода российскими гражданами, возложенных на них санкций Евросоюзом и США», - сказал Арахамия, обращение которого прозвучало в эфире грузинской телекомпании «Мтавари архи» 25 апреля.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал клеветой обвинения в контрабандных поставках в Россию санкционных товаров, в том числе военного назначения, выдвинутые властями Украины. Санкционированный властями "серый импорт" практически исключен, так как в противном случае страна потерпит огромные убытки на международной арене, считают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские экономисты.

Арахамия заявил, что официальный Киев выступает за возложение санкций Евросоюзом и США персонально на Бидзину Иванишвили и его бизнес-активы, чтобы блокировать вовлечение Грузии в проведение вооруженной спецоперации России в Украине, на российской стороне.

Оппозиционные депутаты грузинского парламента в этих телефонных разговорах усмотрели вероятность обсуждения обхода антироссийских санкций. Председатель оппозиционной фракции «Лело» Давид Усупашвили считает, что в ходе разговора были даны указания такого рода.

«Правительство Грузии очень громко заявило, что Грузия не будет использована для избежания антироссийских санкций. В этом телефонном разговоре были какие-то указания на действия такого типа. Это очень опасно для страны, поэтому премьер-министр Ираклий Гарибашвили как можно скорее должен ответить, были ли какие-либо разговоры подобного типа», - сказал Усупашвили в эфире телекомпании «Мтавари архи».

Представители правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» указали, что обнародованная запись смонтирована для дестабилизации ситуации внутри страны. «Единственное, что это (обнародование аудиозаписей) подтверждает, это то, о чем мы давно говорим: происходит кампания дезинформации против Грузии, для того, чтобы в стране произошли беспорядки <...> В этой записи наглядно виден монтаж, она показала реакцию внутри страны и за рубежом, как происходит актуализация этой темы партией и телекомпаниями, принадлежащими «Единому национальному движению», - сказал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили за несколько часов до того, как Евтушенков подтвердил телефонный разговор.

Лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе обратил внимание, что в аудиозаписях обсуждают торговые отношения, учитывая, что в настоящее время Грузия сохраняет их с Россией - как экспорт, так и импорт.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" политологи считают, что Грузия вряд ли может быть втянута в противостояние Запада и России из-за Украины.

«Как Грузия окажется втянута на стороне России? Ее максимум в отрицательной роли – оставаться нейтральной. Если Иванишвили помогает России или в делах ее отдельных представителей, то это не означает, что автоматически этим занимается Грузия. Это может быть сделано в обход страны и населения. Если в отношении Иванишвили выявят такую тенденцию, то в его отношении примут меры – санкции», - сказал аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили.

После начала спецоперации на Украине страны Запада ввели против России санкции, в том числе финансовые. 25 февраля власти Грузии заявили, что страна не присоединится к финансовым и экономическим санкциям против России. 1 марта премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пояснил, что в случае, если страна присоединится к санкциям против России, будет нанесен серьезный ущерб виноделам и фермерам, пострадает туризм. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, в свою очередь, заявила 1 апреля, что Грузия поддерживает международные санкции против России, из-за чего вынуждена терпеть финансовые издержки. Однако 4 апреля Гарибашвили вновь заявил об отказе вводить экономические санкции против России.

Гоголашвили обратил внимание, что записи телефонных разговоров не содержат «ничего криминального», но вызывают определенные подозрения, так как непонятно, какие сделки обсуждаются. Исходя из этих аудиозаписей обвинения выдвинуть невозможно – «нет доказательств, что речь идет о какой-то подозрительной сделке в обход санкций».

В случае введения санкций в отношении Бидзины Иванишвили, маловероятно, что возникнут сложности у властей страны в отношениях с западными партнерами, несмотря на то, что Иванишвили тесно связан с действующей властью. Санкции не коснуться страну, но их последствия могут негативно повлиять на получение статуса кандидата в члены ЕС, заявил аналитик. «При введении санкций в отношении Иванишвили - учредителя правящей партии - Грузия вряд ли получит статус кандидата в члены Евросоюза», - заключил он.

Сотрудник "Института европейских ценностей Грузии" Мамука Жгенти уверен, что на сегодняшний день не только Грузия не готова к получению статуса кандидата в члены кандидата Евросоюза, но и сам ЕС не готов принять страну в свои ряды. «Если Запад решит ввести санкции в отношении Бидзины Иванишвили – представителя российской власти в Грузии - то уже выборы в стране будут проходить более свободно. Он не сможет использовать свои финансовые ресурсы, в том числе и для подкупа избирателей», - сказал он.

Жгенти обратил внимание на то, что Евтушенков подтвердил подлинность телефонного разговора с Иванишвили и уточнил, что его представитель встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили для обсуждения отдыха в стране. «Сам Евтушенков подтвердил, что этот разговор и переговоры с Иванишвили были. Он (Евтушенков) сказал, что говорили с Гарибашвили об отдыхе. То есть получается, что Гарибашвили - не премьер-министр страны, а тур-оператор в компании Иванишвили и получает заказы от друзей из России, попавших под антироссийские санкции», - подчеркнул он.

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