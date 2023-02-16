Европарламент призвал Тбилиси освободить Саакашвили

16 февраля 2023, 02:08

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Власти Грузии должны освободить третьего президента страны Михаила Саакашвили и предоставить ему возможность лечиться за рубежом, говорится в принятой Европарламентом резолюции. Документ также призывает рассмотреть возможность санкций против Бидзины Иванишвили.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля суд в Тбилиси отказался отсрочить исполнение наказания или освободить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. После этого оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД) объявила бойкот работе парламента страны и анонсировала масштабную акцию протеста в Тбилиси 20 февраля. До этого дня акции в поддержку Саакашвили проходят в разных регионах Грузии, 15 февраля его сторонники митинговали в Сенаки и Кеде.

Дело Михаила Саакашвили серьезно влияет на шансы Грузии получить статус кандидата в члены Евросоюза, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Об угрозе для европейского будущего Грузии в связи с делом Саакашвили заявляли и депутаты Европарламента в ходе посвященных этой проблеме дебатов 2 февраля.

Европарламент 15 февраля принял резолюцию с призывом к властям Грузии помиловать и освободить третьего президента страны Михаила Саакашвили. Резолюцию поддержали 577 депутатов, против выступили 33, еще 26 воздержались, следует из сообщения на сайте Европарламента.

Авторы резолюции призывают руководство Грузии обеспечить Саакашвили надлежащее лечение за рубежом, уважать его основные права и личное достоинство, а также "сосредоточиться на прогрессе европейских реформ".

Если положение Саакашвили не улучшится, Грузии будет сложно рассчитывать на статус кандидата в члены Евросоюза, отмечают они, называя преследование третьего президента страны "лакмусовой бумажкой приверженности Грузии европейским ценностям".

Европарламент также призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили воспользоваться своим конституционным правом и помиловать Саакашвили, чтобы "уменьшить политическую поляризацию в стране".

В резолюции также подчеркивается роль в судьбе Саакашвили основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили: по оценке авторов резолюции, преследование третьего президента Грузии обусловлено стремлением Иванишвили отомстить политическому противнику. Европарламент призвал Совет Европы и демократических партнеров оценить возможность введения санкций против Иванишвили, способствовавшего ухудшению политической обстановки в Грузии.

Поправку о санкциях против Иванишвили, который в первоначальном проекте резолюции не упоминался, поддержали 362 депутата, против выступил 121, отмечает "Радио Тависуплеба".

Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и оказался под арестом, так как заочно был приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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