Аналитики оценили отчет о соответствии грузинского законодательства европейскому

08 февраля 2023, 04:26

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Отчет Еврокомиссии о готовности Грузии получить статус кандидата в члены Евросоюза касается соответствия законодательства страны европейскому, причем назвать его удовлетворительным нельзя, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. По их словам, у Грузии еще много работы, тем более, что некоторые вопросы, в частности уголовное преследование Михаила Саакашвили, негативно влияют на имидж страны.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 июня 2022 года Совет Евросоюза принял решение признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить стране статус кандидата в члены ЕС, "как только будут выполнены намеченные приоритеты", сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель. 17 июня Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза, на выполнение этих рекомендаций отведено шесть месяцев. 13 июля председатель Еврокомиссии Майкл Рупп сообщил, что оценка реформ в Грузии, которые необходимы для получения статуса кандидата в ЕС, будет сделана не ранее 2023 года.

17 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Грузия пока не соответствует требованиям к кандидатам в члены Евросоюза, обозначив шаги, которые должны предпринять власти страны. Среди них фон дер Ляйен назвала деолигархизацию, свободу СМИ, соблюдение прав журналистов, преодоление политической поляризации, проведение судебной реформы, борьбу с коррупцией и организованной преступностью. Оппозиционеры связали заявление главы Еврокомиссии с основателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили. Власти намеренно сделали так, чтобы Грузия не получила статус кандидата, предположил политолог Ника Читадзе.

Еврокомиссия 3 февраля опубликовала отчет о заявке Грузии на вступление в Евросоюз. В нем, в частности, говорится об уровне подготовки страны к приведению законодательства в соответствие с европейским. «У страны есть несколько стратегий, особенно в связи с терроризмом и миграцией. Законодательство в некоторых сферах, особенно касательно иностранцев и вопросов убежища, в основном соответствует законодательству ЕС, однако институциональное сотрудничество и координация слабы. В результате осуществление иногда неудовлетворительное», - цитирует документ "ИнтерПрессНьюс".

Особо отмечается работа с цифровизацией законодательства, "но необходимо приложить усилия, чтобы соответствовать директивам "Формирование цифрового будущего Европы" и "Цифровой компас" ЕС". "Существует нехватка режима универсального обслуживания и, соответственно, внедрение универсальных сервисов по Европейскому кодексу электронных коммуникаций пока невозможно. Конкретных правовых актов или правил об открытом доступе в интернет не существует", - отмечается в отчете.

«В последующем Грузии следует уравнять свою правовую базу с законодательством ЕС, включая подрядчиков в коммунальном секторе, и в дальнейшем привести свое законодательство в соответствие с директивой о концессиях при закупках в секторах обороны, безопасности», - говорится в отчете.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" грузинские эксперты по международным отношениям обратили внимание, что документ Еврокомиссии – это отчет о технической подготовке Грузии по вопросу гармонизации местного законодательства с европейским. Согласно документу, Грузии не получила ни одной высокой оценки.

«Все оценки - 31 параметр - или сравнительно хорошие, на начальном уровне, или не очень плохие. Украина, например, получила больше баллов. Это нужно понимать в контексте того, что до недавнего время Грузия была бесспорным лидером в ассоциированной тройке, а теперь отстала от Украины и опережает Молдову не очень серьезно. Для получения статуса страны-кандидата этих технических параметров недостаточно. Еврокомиссия не будет судить чисто по техническим параметрам, если есть серьезные проблемы реального политического поведения», - сказал 7 февраля аналитик «Грузинского фонда стратегических и международных исследований» Георгий Бадридзе.

По его словам, перед Грузией стоит ряд вопросов, в частности, наличия политзаключенных и верховенства закона. Однако решение о присвоении стране статуса кандидата в члены ЕС будет приниматься не только на основании этого документа, но и на основании того, выполнены ли поставленные 12 рекомендаций ЕС. На решение ЕС также окажет влияние и вопрос Саакашвили. «В случае ухудшения его состояния здоровья в заключении вряд ли Еврокомиссия примет решение о присвоении стране статуса кандидата. Саакашвили можно считать первым пунктом из этих условий. Когда говорится о политической поляризации, то нужно иметь ввиду, что вопрос Саакашвили в этом пункте самый кардинальный, без него этот параметр выполненным не считается», - сказал Бадридзе.

6 февраля суд в Тбилиси отказался отсрочить исполнение наказания или освободить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. После этого оппозиционная партия "Единое национальное движение" объявила бойкот работе парламента страны, а 7 февраля начала бессрочную акцию протеста.

Аналитик «Грузинского фонда стратегических и международных исследований» Валерий Чечелашвили обратил внимание, что власти Грузии еще не выполнили все 12 рекомендаций ЕС, но и выполнение этих рекомендаций будет недостаточно для получения статуса.

«Для получения статуса кандидата в члены Евросоюза необходимо другое качество доверия между Грузией и европейским сообществом и другой уровень диалога. Все это, прежде всего, связано с отношением Грузии к политике санкций, которую последовательно ЕС вводит в отношении России. К примеру, председатель Европейской комиссии Урусула фон дер Ляйен и канцлер Германии Олаф Шольц четко говорят о своих требованиях к кандидатам на вступление в Европейский союз: каждому государству и кандидату на вступление в ЕС придется определить свою позицию в отношении антироссийских санкций», - сказал Чечелашвили.

Он также отметил особую роль дела Михаила Саакашвили: то, как власти Грузии будут обращаться с третьим президентом Грузии, очень влияет на отношение европейских властей. «Это болезненный вопрос, возможный трагический исход и даже развитие ситуации – это будет несмываемое пятно на стране», - уверен аналитик. От вопроса Саакашвили зависит и развитие внутриполитической ситуации, добавил он.

По словам директора Европейского исследовательского центра Фонда Рондели Кахи Гоголашвили, отчет Еврокомиссии примечателен тем, что демонстрирует "прогресс Грузии по вступлению в ЕС".

"Этот доклад хорош тем, что точно оценивает состояние тех областей, которые необходимы для вступления в ЕС. И этот отчет показывает прогресс Грузии. На данном этапе говорить, что Грузия готова присоединиться к ЕС, пока рано. Оценка идет по пятибалльной системе. Пока Грузия находится примерно на третьем уровне. Это подготовительный этап. Но этого не нужно пугаться. Следующие уровни будут означать, что страна готова присоединиться с ЕС", - рассказал он.

Профессор политологии университета Ильи Гия Нодия менее оптимистичен в оценках. "Я не считаю, что Грузия готова (стать кандидатов в члены ЕС) или готова в большей степени, чем в июне прошлого года", - прокомментировал он заявление Еврокомиссии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сочла, что отчет Еврокомиссии "положительно оценивает шаги, предпринятые Грузией для сближения с законодательством ЕС".

«Отчет Еврокомиссии ясно показывает, что Грузия заслуживает предоставления статуса страны-кандидата в ЕС», - написал в соцсети премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

По его мнению, отчет Еврокомиссии четко отражает прогресс, достигнутый Грузией на пути евроинтеграции.

Более пессимистичен политический секретарь правящей партии Каха Каладзе. «Какое будет принято решение, зависит не от нас. Я не исключаю, что они снова примут политическое решение и не предоставят нам статус», - заявил он.

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский поздравил власти страны с «хорошо проведенной работой», оценив отчет Европейской комиссии, как «положительный».

«Однако по некоторым направлениям прогресса еще необходимо достигнуть, и Евросоюз и мы, максимально готовы помочь Грузии в подготовке. Анализ Еврокомиссии основан на том опроснике, который Грузия заполнила в прошлом году, отдельный процесс – 12 приоритетов, который еще продолжается. Некоторые условия уже выполнены, некоторые направлены международным организациям для получения рекомендации в связи со стандартами, а некоторые еще необходимо выполнить. Еще есть время. Евросоюз оценит эти приоритеты в октябре и в конце года, лидеры 26 стран-членов ЕС в конце года примут решение», - сказал он в эфире грузинской телекомпании «Мтавари архи».

Однако председатель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» Ираклий Кобахидзе на брифинге заявил, что отчет Еврокомиссии «явно демонстрирует, что Грузия по всем параметрам заслужила статус кандидата».

«Грузия значительно, по всем двенадцати баллам опережает Молдову и по всем ключевым параметрам опережает Украину <...> Из документа следует, что на основании объективных причин Грузия в этом году обязательно должна получить статус кандидата в члены ЕС», - приводит слова Кобахидзе его пресс-служба.

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