Участники акций в Сенаки и Кеде призвали обеспечить лечение Саакашвили

15 февраля 2023, 16:25

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"Единое национальное движение" провело в Сенаки и Кеде акции с требованием лечения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили за пределами Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля суд в Тбилиси отказался отсрочить исполнение наказания или освободить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. После этого оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД) объявила бойкот работе парламента страны и анонсировала акции протеста. 7 февраля активисты партии начали бессрочную акцию протеста у дома премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Тбилиси. После серии митингов в поддержку третьего президента Грузии Михаила Саакашвили его сторонники планируют масштабную акцию в Тбилиси 20 февраля. 13 февраля в столице Грузии прошла акция протеста с требованием лечения Саакашвили за рубежом.

В Сенаки и Кеде сегодня прошли митинги в поддержку третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Члены и "Единого национального движения" и жители собрались возле административных зданий, они потребовали перевести Михаила Саакашвили на лечение за границу, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение в эфире " Мтавари архи.

Представители "Единого национального движения" отметили, что подобные митинги намечены во всех регионах Грузии перед масштабной акцией в Тбилиси 20 февраля/

В Кедe в высокогорной Аджарии акция протеста прошла, несмотря на сильный снегопад. В этом населенном пункте акции протеста не проводились 20 лет, сообщила сегодня "ТВ Формула".

Председателем крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" избран Леван Хабеишвили. Впервые выборы прошли посредством электронного голосования. После избрания Хабеишвиоли некоторые члены партии заявили о несогласии с его политикой и подали в отставку с партийных должностей. Хабеишвили является несамостоятельной фигурой, заявил политолог Заал Анджапаридзе. Избрание Хабеишвили вызвало вопросы, но не стало причиной раскола в партии, отметил политолог Ника Читадзе.

На митинге в Кеда выступил новый председатель партии "Единое национальное движение Национальное движение" Леван Хабеишвили. Он заявил, что митинги "будут в каждом городе", после чего "волна протестов" продолжится в Тбилиси.

Брат Михаила Саакашвили назвал решение суда по его делу несправедливостью. "День и ночь все думаю о Мише. К сожалению, мое здоровье не позволяет мне активно бороться с несправедливостью по отношению к Мише. Что поделать, чем помочь - сердце вот-вот взорвется", - написал он на своей странице в Facebook*.

Проект документа "О ситуации с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили" рассматривается сегодня в Европарламенте. Депутаты Европарламента обращаются с "призывом к грузинским властям освободить бывшего президента Михаила Саакашвили, позволить ему получить надлежащее медицинское лечение за границей на гуманитарных основаниях, способствуя уменьшению политической поляризации", - говорится в проекте документа, текст которого процитировала грузинская служба Радио "Свобода"**.

В проекте документа содержится напоминание грузинским властям о том, что они "несут ответственность за обеспечение здоровья и благополучия бывшего президента, за предоставление ему надлежащего медицинского лечения, защищая его основные права и личное достоинство в соответствии с Конституцией Грузии и международными обязательствами", - говорится в публикации.

Аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Валерий Чечелашвили ранее заявил "Кавказскому узлу", что для получения статуса кандидата в члены Евросоюза Грузии будет недостаточно выполнить все 12 рекомендаций ЕС, а вопрос о судьбе Михаила Саакашвили в этом контексте является "очень болезненным".

Напомним, 9 января американский невропатолог Шахин Эммануэль Лахани заявил в суде, что состояние Саакашвили несовместимо с отбыванием наказания и смертельно опасно. У Саакашвили деменция, поражение периферической нервной системы, сдавливание спинного мозга и посттравматическое стрессовое расстройство, перечислил врач.

Ранее, 19 ноября 2022 года, один из адвокатов Саакашвили, сославшись на экспертизу иностранных врачей, предположил, что политик был отравлен после ареста в Грузии. Он потребовал выяснить, когда отравляющие вещества оказались в организме Саакашвили – во время пребывания в тюрьме или после перевода в клинику "Вивамед". Глава Минюста пообещал, что ведомство организует Саакашвили токсикологическую экспертизу, однако бывший президент отказался пройти тестирование без участия американских или европейских экспертов, выразив недоверие грузинским врачам. 27 декабря 2022 года он повторно отказался от тестирования.

Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней в октябре-ноябре 2021 года, вторая – 20 дней в феврале-марте 2022 года. Третью голодовку Саакашвили объявил 14 декабря 2022 года, однако в тот же день депутаты Европарламента убедили его отказаться от голодовки. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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