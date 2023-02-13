Акция с требованием лечить Саакашвили за рубежом прошла в Тбилиси

13 февраля 2023, 16:14

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Члены "Единого национального движения" провели акцию протеста в Тбилиси около офиса правящей партии, призвав перевести Михаила Саакашвили на лечение за границу.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля суд в Тбилиси отказался отсрочить исполнение наказания или освободить Михаила Саакашвили. После этого оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД) объявила бойкот работе парламента и анонсировала акции протеста. 11 февраля активисты ЕНД провели акцию около резиденции основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, потребовав освобождения Саакашвили.

Лидеры и сторонники «Единого национального движения» провели сегодня акцию протеста около центрального офиса партии «Грузинская мечта» в Тбилиси, ее участники потребовали перевода Михаила Саакашвили на лечение за границу.

Протестующие развернули плакаты в поддержку Михаила Саакашвили с надписями «Свободу Мише» и "SOS". Организаторы заявили, что протесты будут продолжаться до тех пор, пока Михаилу Саакашвили не разрешат выехать на лечение.

"Это не просто митинг рядом с офисом «Грузинской мечты». Мы будем ходить везде, где они будут [находиться], и всегда напоминать им, что они предатели", - сказал член ЕНД Александр Милорова в эфире телеканала "Формула", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Защита прав Михаила Саакашвили является ответственностью именно властей Грузии, заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский. "Евросоюз серьезно обеспокоен отчетами, которые касаются ухудшения здоровья Михаила Саакашвили. Мы напоминаем властям Грузии, что их ответственность – обеспечить, чтобы полностью были защищены все права бывшего президента, его право как стороны защиты в суде, его права как заключенного", - приводит сегодня его слова "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, 9 января американский невропатолог Шахин Эммануэль Лахани заявил в суде, что состояние Саакашвили несовместимо с отбыванием наказания и смертельно опасно. У Саакашвили деменция, поражение периферической нервной системы, сдавливание спинного мозга и посттравматическое стрессовое расстройство, перечислил врач.

Ранее, 19 ноября 2022 года, один из адвокатов Саакашвили, сославшись на экспертизу иностранных врачей, предположил, что политик был отравлен после ареста в Грузии. Он потребовал выяснить, когда отравляющие вещества оказались в организме Саакашвили – во время пребывания в тюрьме или после перевода в клинику "Вивамед". Глава Минюста пообещал, что ведомство организует Саакашвили токсикологическую экспертизу, однако бывший президент отказался пройти тестирование без участия американских или европейских экспертов, выразив недоверие грузинским врачам. 27 декабря 2022 года он повторно отказался от тестирования.

Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней в октябре-ноябре 2021 года, вторая – 20 дней в феврале-марте 2022 года. Третью голодовку Саакашвили объявил 14 декабря 2022 года, однако в тот же день депутаты Европарламента убедили его отказаться от голодовки. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

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