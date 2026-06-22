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23:23, 22 июня 2026

Демонстранты в Тбилиси потребовали освободить узников совести

Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Mindia Gabadze / Publika

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции у парламента Грузии в 572-й день непрерывных протестов потребовали освободить Звиада Цецхладзе, Мзию Амаглобели и всех остальных политзаключенных. 

Как писал "Кавказский узел", 21 июня участники акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси потребовали изменить политический курс Грузии и освободить политзаключенных.

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами и флагами Евросоюза сегодня собрались под стенами парламента на проспекте Руставели в 572-й вечер подряд. 

Активисты выступили с неизменным требованием освобождения узников совести, выйдя на акцию с плакатами "Свободу политзаключенным", "Свободу Мзии" и "Свободу Звиаду Цецхладзе". 

Лидер студенческого движения Dafioni Звиад Цецхладзе находится в заключении с декабря 2024 года, в сентябре он был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за участие в проевропейских акциях протеста. Основательница изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели отбывает двухлетний срок по делу о нападении на начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе, которому она дала пощечину. Обстоятельства ее задержания описаны в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Также у протестующих были плакаты: “В мире путиных будь Зеленским”, “Бог в любви, любите” и “Россия оккупант”, следует из фотографий, опубликованных на странице в Facebook*  фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se).

Судя по видеозаписи, опубликованной в соцсети Tamar Bartaia, в собрании участвовали не менее ста человек. 

Участнице протестов Тамуне Гиоргадзе грозит штраф до 5000 лари или до 20 дней ареста за оскорбление основателя “Грузинской мечты” Бидзины Иванишвили. МВД уже передало в суд составленный на нее протокол о правонарушении, передает Netgazeti. 

Поводом для обвинения Гиоргадзе в оскорблении Иванишвили стал пост, который активистка опубликовала в социальной сети 11 июня - в нем она дала нелестную оценку моральным качествам основателя правящей партии. Сама женщина настаивает, что “никого не оскорбляла словесно”. Около двух месяцев назад Тамуна Гиоргадзе отбыла двое суток ареста за стояние на тротуаре , отмечает издание.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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