Сторонники евроинтеграции 571-й день подряд требуют перемен в Грузии
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Участники протестов в 571-й раз вышли на акцию в Тбилиси, потребовав изменить политический курс Грузии и освободить политзаключенных.
Как писал "Кавказский узел", освободить узников совести потребовали участники шествия в Тбилиси 20 июня, посвященного седьмой годовщине разгона протестов в "ночь Гаврилова".
У парламента Грузии сегодня 571-й день подряд проходит акция протеста. Ее участники требуют изменить политический курс Грузии и вернуться на путь евроинтеграции, а также освободить политзаключенных, попавших под преследование из-за участия в акциях протеста, следует из фотографий, публикованных на странице в Facebook* фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se).
Собравшиеся держали в руках рукописные плакаты, флаги Грузии, Евросоюза, США, Украины. "Я не сдаюсь", - написано на одном из плакатов.
Обстановка у здания парламента спокойная, на акции присутствуют дети. Многие люди сидят, читая что-то в телефонах, беседуют, следует из фото, размещенных изданием Publika.
Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".
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