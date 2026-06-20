Тысячи людей вышли в Тбилиси на шествие в годовщину "Ночи Гаврилова"
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Освободить узников совести потребовали участники шествия в Тбилиси, посвященного седьмой годовщине разгона "ночи Гаврилова".
Как писал "Кавказский узел", 18 июня, в 568-й день непрерывных протестов, активисты в Тбилиси потребовали освободить политических заключенных. Многие из участников акции на проспекте Руставели посвятили свои плакаты лидеру партии "Дроа" Элене Хоштария. В 569-й день непрерывных протестов протестующие осудили суровый приговор педиатру, профессору Георгию Чахунашвили. Вместе с Чахунашвили к длительным срокам по делу о штурме здания администрации президента Грузии 4 октября приговорены еще пять человек.
В июне 2019 года силовики разогнали протестующих у здания парламента Грузии, применив слезоточивый газ и резиновые пули. По данным Минздрава, были госпитализированы 240 человек. Протесты начались после того, как на заседании парламентской ассамблеи в здании парламента Грузии российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. ЕСПЧ признал нарушения статьи о запрете пыток при разгоне акции в "ночь Гаврилова" и обязал власти страны выплатить 26 заявителям компенсации от 1800 до 15000 евро. Суд также потребовал провести расследование и назвать ответственных за разгон мирной акции протеста.
От здания Филармонии к парламенту Грузии прошло еженедельное шествие. Сегодняшнее шествие посвящено седьмой годовщине так называемой «ночи Гаврилова» и проходит под лозунгом: «Мы помним ночь Гаврилова».
Участники акции принесли с собой баннеры различного содержания, а также флаги Грузии, Украины, США и Европейского союза.
Шествие в 570-й день ежедневных протестов собрало тысячи людей, следует из видео, опубликованного на странице в фотографом Георгием Мосиашвили (Mo Se).
Участники скандируют лозунги, в том числе: «Мы помним 20 июня! Свободу узникам совести!», пишет RusNews.
К маршу присоединилась пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, присутствуют члены политических партий, активисты и граждане.
Граждане скандируют имя Элене Хоштарии, находящейся в тюрьме и требуют освобождения лидера «Дроа», сообщает TV Pirveli.
"Ночь Гаврилова" наглядно показала нам, что самая большая власть и совесть Грузии - это ее граждане. 20 июня наглядный пример того, что будущее Грузии определяется единством грузинского народа. Мы хотим Грузию, которая была демократической, справедливой и единой в один кулак. Грузия, которая является полноценной частью свободного мира, имеет крепких друзей и дает своим гражданам возможность жить достойно. Строительство такой Грузии требует от нас постоянных усилий. Мы помним тех, кто пострадал в ту ночь, людей, чьи глаза пронзили резиновые пули Иванишвили. Помним тех, кто твердо стоял на Руставели ради лучшего будущего Грузии. И мы верим, что победа грузинского народа неизбежна", - приводит Publika заявление организаторов шествия.
Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".
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