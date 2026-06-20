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22:01, 20 июня 2026

Тысячи людей вышли в Тбилиси на шествие в годовщину "Ночи Гаврилова"

Участники шествия в Тбилиси . Скриншот фото Mo Se https://www.facebook.com/photo/?fbid=4346557678992304&set=pcb.4346558042325601

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Освободить узников совести потребовали участники шествия в Тбилиси, посвященного седьмой годовщине разгона "ночи Гаврилова". 

Как писал "Кавказский узел", 18 июня, в 568-й день непрерывных протестов, активисты в Тбилиси потребовали освободить политических заключенных. Многие из участников акции на проспекте Руставели посвятили свои плакаты лидеру партии "Дроа" Элене Хоштария.  В 569-й день непрерывных протестов протестующие осудили суровый приговор педиатру, профессору Георгию Чахунашвили. Вместе с Чахунашвили к длительным срокам по делу о штурме здания администрации президента Грузии 4 октября приговорены еще пять человек. 

В июне 2019 года силовики разогнали протестующих у здания парламента Грузии, применив слезоточивый газ и резиновые пули. По данным Минздрава, были госпитализированы 240 человек. Протесты начались после того, как на заседании парламентской ассамблеи в здании парламента Грузии российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. ЕСПЧ признал нарушения статьи о запрете пыток при разгоне акции в "ночь Гаврилова" и обязал власти страны выплатить 26 заявителям компенсации от 1800 до 15000 евро. Суд также потребовал провести расследование и назвать ответственных за разгон мирной акции протеста.

От здания Филармонии к парламенту Грузии прошло еженедельное шествие. Сегодняшнее шествие посвящено седьмой годовщине так называемой «ночи Гаврилова» и проходит под лозунгом: «Мы помним ночь Гаврилова».

Участники акции принесли с собой баннеры различного содержания, а также флаги Грузии, Украины, США и Европейского союза.

Шествие в 570-й день ежедневных протестов собрало тысячи людей, следует из видео, опубликованного на странице в  фотографом Георгием Мосиашвили (Mo Se).

Участники скандируют лозунги, в том числе: «Мы помним 20 июня! Свободу узникам совести!», пишет RusNews.

К маршу присоединилась пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, присутствуют члены политических партий, активисты и граждане.

Элене Хоштария. Стоп-кадр видеосюжета TV Kavkasia / YouTube
00:56 18.06.2026
Участники акции в Тбилиси потребовали освободить Элене Хоштария
Активисты в Тбилиси в 567-й день непрерывных протестов отреагировали на сообщение адвоката об ухудшении состояния здоровья лидера партии "Дроа" Элене Хоштария. Протестующие потребовали освободить Хоштария из тюрьмы.

Граждане скандируют имя Элене Хоштарии, находящейся в тюрьме и требуют освобождения лидера «Дроа», сообщает TV Pirveli.

"Ночь Гаврилова" наглядно показала нам, что самая большая власть и совесть Грузии - это ее граждане. 20 июня наглядный пример того, что будущее Грузии определяется единством грузинского народа. Мы хотим Грузию, которая была демократической, справедливой и единой в один кулак. Грузия, которая является полноценной частью свободного мира, имеет крепких друзей и дает своим гражданам возможность жить достойно. Строительство такой Грузии требует от нас постоянных усилий. Мы помним тех, кто пострадал в ту ночь, людей, чьи глаза пронзили резиновые пули Иванишвили. Помним тех, кто твердо стоял на Руставели ради лучшего будущего Грузии. И мы верим, что победа грузинского народа неизбежна", - приводит Publika заявление организаторов шествия.

Беслан Кмузов после ранения при разгоне демонстрантов в "ночь Гаврилова". Фото Ния Хубуная для "Кавказского узла".

Хотя пули были резиновыми, люди получили серьезные ранения. Одним из пострадавших оказался корреспондент "Кавказского узла" Беслан Кмузов. "Первые пули я получил, когда попытался оказать помощь раненому человеку. Я вел съемку на ступенях парламента, когда рядом упал молодой человек - лет 25-28. Я помог нескольким людям взять его и донести до медиков. У человека было ранение - из отверстия от пластиковой пули свисала кишка. Тогда по мне в спину и ногу ударило несколько резиновых пуль. После того как мы донесли раненого до безопасной зоны, я попробовал призвать полицию прекратить обстрел. В меня начали стрелять. Попали в живот, в ухо и темя", - приводятся его слова в материале "Кавказского узла" "Беслан Кмузов: как расстреливали демонстрантов в Тбилиси".

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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