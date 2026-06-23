Проевропейские протесты в Тбилиси продолжаются 573 дня подряд

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Участники акции у парламента Грузии в 573-й день протестов отреагировали на решение ЕСПЧ по объединенному делу грузинских военнослужащих, которые подверглись пыткам и были убиты в российском плену.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня, в 572-й день непрерывных протестов, участники акции у парламента Грузии потребовали освободить Звиада Цецхладзе, Мзию Амаглобели и всех остальных политзаключенных.

Сторонники евроинтеграции Грузии вышли сегодня вечером на пешеходную зону проспекта Руставели перед парламентом Грузии в 573-й день подряд. Активисты держали национальные флаги и флаги Евросоюза, у некоторых из них также были флаги США и Украины. Судя по видеозаписи, опубликованной в соцсети Tamar Bartaia, в собрании участвовало более ста человек.

Протестующие напомнили о неизменном требовании освобождения политзаключенных. Демонстранты, в частности, держали плакаты “Свободу Мзии” и “Свободу Элене”, посвященные, соответственно, Мзии Амаглобели и Элене Хоштария.

Основательница изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели отбывает двухлетний срок по делу о нападении на начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе, которому она дала пощечину. Обстоятельства ее задержания описаны в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки". Основательницу партии "Дроа" Элене Хоштария суд приговорил к 1,5 года лишения свободы за порчу предвыборного баннера мэра Тбилиси, генсека "Грузинской мечты" Кахи Каладзе: оппозиционерка во время акции протеста в сентябре 2025 года оставила на плакате надпись "Русская мечта".

Также на акции был плакат с требованием наказать полицейских, виновных в насилии над задержанными, следует из фотографий, опубликованных на странице в Facebook* фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se).

Один из плакатов напомнил о причине массовых протестов у парламента Грузии в июне 2019 года: “Лучше стоять на тротуаре, чем быть членом русского парламента”. Также протестующие отреагировали на решение ЕСПЧ по делу о нарушении прав грузинских военнопленных, захваченных российскими войсками в 2008 году - один из плакатов гласил “Анцухелидзе победил Россию еще раз”.

Георгий Анцухелидзе - один из самых известных участников "Пятидневной войны", ему посмертно присвоено звание Национального героя Грузии. В течение почти пяти месяцев Анцухелидзе считался пропавшим без вести, лишь 12 декабря 2008 года его тело было опознано по ДНК. В январе 2009 года в интернете распространились два видеоролика с избиениями и пытками грузинского солдата; семья Анцухелидзе опознала в нем Георгия. На одном из кадров Анцухелидзе стоит на коленях с завязанными руками, все лицо в крови, он еле удерживает голову. Несколько мужчин в военной форме с направленным на пленного оружием, топчут его ногами в шею и вдавливают лицом в землю, говорится в отчете правозащитников "Августовские руины".

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".