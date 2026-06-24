Анапчане призвали власти решить проблему с вандализмом в парках

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Неизвестные разбили фонари в анапской Ореховой роще. Местные жители, комментируя этот инцидент в соцсети, призвали власти найти и наказать виновных, а на самой территории организовать ночную охрану.

По данным управления ЖКХ администрации Анапы, неизвестные ночью повредили разбили часть фонарей в популярном городском парке Ореховая роща. Поврежденные элементы освещения утром обнаружили сотрудники администрации парка. Чиновники решили изучить данные с видеокамер, а затем передать материалы в правоохранительные органы для установления виновников.

Подобные акты вандализма наносят ущерб городской инфраструктуре и комфорту отдыхающих, привел 23 июня "Блокнот Анапа" сообщение управления ЖКХ городской администрации.

Пост о том, что вандалы повредили фонари в Ореховой роще, был 23 июня опубликован в Instagram*-паблике anapa_news, на который подписаны около 94 тысяч пользователей. На 12.10 мск 24 июня этот пост набрал 73 отметки "Нравится" и восемь комментариев.

"Ну, а как же камеры? Они там везде на всех подступах, не найти их при таком раскладе это нонсенс", – отметил пользователь с ником povean8.

"Бедная Ореховая роща. А не проще будет ночную охрану содержать? Больше толку будет", – считает lubovnla575.

"На охрану денег нет потому что", – заявила iuzhanka45.

"М-да, никакого воспитания в этом мире. Все дозволено. Детей ничему не учат. Ни культуре поведения, ни культуре общения. Только бегают и вещают со всех углов, что детей ругать нельзя", – написала baranova858nataliya.

Публикация о том, что неизвестные разбили фонари в Ореховой роще, также был 23 июня опубликован в Instagram*-паблике pva_anapa_, на который подписаны около 36 тысяч пользователей. На 12.10 мск 24 июня эта запись набрала 25 отметок "Нравится" и 10 комментариев.

"Зато с маленькими собачками нельзя", – указала oksanataisik. "Зато охранник гонялся за мной я несла на руках своего шпица", – отметила alenastrekoza.

"У любого появится желание с такой высоты сбить фонарь с грохотом. Нормальное освещение установить денег не хватило, как всегда", – заявил пользователь irischachty2.

"Потратили тучу денег, а порядка и красоты так и нет. Просто прорва бездонная этот парк. И порядка там не будет – мэры меняются, беспорядок остаётся", – написала miya_15761.

"А камеры, что показали?" – поинтересовалась martynekveronika.

"Кавказский узел" также писал, что 15 марта 2023 года неизвестные осквернили могилы на кладбище в селе Михайловское Северского района Краснодарского края 4 марта. Они забрали из-под гробниц не менее 20 железных арматур, длина которых составляла около метра, рассказал местный житель.

14 февраля 2023 года стало известно, что неизвестные повредили памятник воинам-малоземельцам в Новороссийске.

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