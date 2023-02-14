Неизвестные повредили памятник воинам-малоземельцам в Новороссийске

14 февраля 2023, 14:20

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Власти выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого был отколот фрагмент памятника "Воинам-малоземельцам" в Новороссийске, сообщил мэр Андрей Кравченко.

По словам мэра Новороссийска Андрея Кравченко, о том, что неизвестные повредили памятник "Воинам-малоземельцам" в селе Мысхако стало известно 13 февраля. Об этом властям сообщили местные жители.

"Памятник находится на гарантии – в кратчайшие сроки подрядчик приступит к восстановительным работам", – написал мэр 13 февраля в своем Telegram-канале.

Кравченко прикрепил к посту фотографии, на одной из которых показан отломанный фрагмент – рука одной из фигур. Она отколота и разбита на части.

Эта запись в Telegram-канале Андрея Кравченко, на который подписаны 3984 пользователя, на 13.15 мск набрала около 3,7 тысячи просмотров и 56 отметок с реакцией пользователей. Автор отключил возможность комментирования публикации.

Братская могила "Воинам-малоземельцам" в селе Мысхако – это массовое на территории муниципалитета захоронение советских воинов. Первый обелиск был установлен в 1943 году, а в 1962 году на братской могиле была установлена скульптурная композиция, состоящая из фигур трех воинов-малоземельцев, передала на своем сайте 9 декабря 2020 года "Новая газета Кубани".

"Кавказский узел" также писал, что 6 декабря 2022 года стало известно, что глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, после того как две девушки сняли в Анапе и опубликовали видеоролик, на котором они прикуривают от Вечного огня у мемориала воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

8 августа 2022 года полиция Кубани отчиталась о начале проверки. Поводом для этого послужили фотографии, на которых подростки обнимались на траве около Вечного огня в Апшеронске. Некоторые пользователи соцсетей сочли их поведение предосудительным. Автору фото следовало сделать подросткам замечание, а не рассылать фото в паблики, указали их оппоненты.

Еще один похожий случай произошел также в начале августа 2022 года в Геленджике. Тогда также в интернете распространился ролик, на кадрах которого жительница Москвы, ходила по постаменту мемориального комплекса "Вечный огонь". Видео вызвало резонанс в соцсетях. Полиция начала проверку, 9 августа МВД информировало, что туристка отправлена на принудительное лечение.

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