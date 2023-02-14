Неизвестные повредили памятник "Воинам-малоземельцам" в селе Мысхако. Фото: t.me/kravchenko_glava_nvrsk

14 февраля 2023, 14:20

Неизвестные повредили памятник воинам-малоземельцам в Новороссийске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Власти выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого был отколот фрагмент памятника "Воинам-малоземельцам" в Новороссийске, сообщил мэр Андрей Кравченко.

По словам мэра Новороссийска Андрея Кравченко, о том, что неизвестные повредили памятник "Воинам-малоземельцам" в селе Мысхако стало известно 13 февраля. Об этом властям сообщили местные жители.

"Памятник находится на гарантии – в кратчайшие сроки подрядчик приступит к восстановительным работам", – написал мэр 13 февраля в своем Telegram-канале.

Кравченко прикрепил к посту фотографии, на одной из которых показан отломанный фрагмент – рука одной из фигур. Она отколота и разбита на части.

Эта запись в Telegram-канале Андрея Кравченко, на который подписаны 3984 пользователя, на 13.15 мск набрала около 3,7 тысячи просмотров и 56 отметок с реакцией пользователей. Автор отключил возможность комментирования публикации.

Братская могила "Воинам-малоземельцам" в селе Мысхако – это массовое на территории муниципалитета захоронение советских воинов. Первый обелиск был установлен в 1943 году, а в 1962 году на братской могиле была установлена скульптурная композиция, состоящая из фигур трех  воинов-малоземельцев, передала на своем сайте 9 декабря 2020 года "Новая газета Кубани".

"Кавказский узел" также писал, что 6 декабря 2022 года стало известно, что глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, после того как две девушки сняли в Анапе и опубликовали видеоролик, на котором они прикуривают от Вечного огня у мемориала воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

8 августа 2022 года полиция Кубани отчиталась о начале проверки. Поводом для этого послужили фотографии, на которых подростки обнимались на траве около Вечного огня в Апшеронске. Некоторые пользователи соцсетей сочли их поведение предосудительным. Автору фото следовало сделать подросткам замечание, а не рассылать фото в паблики, указали их оппоненты.

Еще один похожий случай произошел также в начале августа 2022 года в Геленджике. Тогда также в интернете распространился ролик, на кадрах которого жительница Москвы, ходила по постаменту мемориального комплекса "Вечный огонь". Видео вызвало резонанс в соцсетях. Полиция начала проверку, 9 августа МВД информировало, что туристка отправлена на принудительное лечение.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Волгоградец арестован после снимка на Мамаевом кургане""Несовершеннолетний ставропольчанин осужден за осквернение "Вечного огня""Арестованы подозреваемые в осквернении воинского мемориала в Невинномысске".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

14 февраля 2023, 13:56

14 февраля 2023, 13:51

  • Жители Чечни рассказали о методах работы комиссий по сохранению браков

    Развитие технологий и современные тренды оказывают большое влияние на институт семьи в Чечне. Причиной разводов все чаще становится отсутствие внимания супругов друг к другу из-за чрезмерного увлечения компьютерами и гаджетами. Созданная властями комиссия по гармонизации брачно-семейных отношений помогает снизить число разводов, рассказали в муфтияте республики. В Чечне проблема сохранения семей и ранее решалась благодаря сложившимся традициям помогать и примирять поссорившихся супругов без участия чиновников или властей, поделилась представитель НПО.

14 февраля 2023, 12:54

14 февраля 2023, 12:01

  • Жители Хутраха отказались от претензий к властям

    Случай, когда жителям дагестанского села Хутрах пришлось по сугробам нести односельчанку в больницу соседнего села, является исключительным. Зимой в этой местности снегопады бывают часто, и власти в тот же день оперативно расчистили дорогу, заявили сельчане.

14 февраля 2023, 11:10

  • Военный из Дагестана погиб на Украине

    Военнослужащий Шамиль Алибегов из Кизилюртовского района погиб на Украине. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ней не менее 350 военных из Дагестана.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи