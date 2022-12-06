06 декабря 2022, 02:36

Полиция идентифицировала осквернивших мемориал в Анапе девушек

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Две девушки сняли и опубликовали видеоролик, на котором они прикуривают от Вечного огня у мемориала воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против девушек, которые оказались несовершеннолетними.

Телеграм-канал "Типичная Анапа" опубликовал 5 декабря ролик, на котором две девушки сидят возле Вечного огня у мемориала воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Одна из них ходит вокруг огня и утверждает, что она один из персонажей мультсериала "Винкс", в то время как другая, обильно используя обсценную лексику, высказывает намерение осквернить памятник, а также прикуривает от Вечного огня сигарету. При этом девушки сами же снимают свои похождения на видео.

К тому же ролику приложена аудиозапись беседы в мессенджере, на котором, видимо, так же девушка утверждает, что от осквернения Вечного огня ее удерживает только уголовная ответственность.

Чуть позже канал сообщил о том, что личности девушек установлены, им 15 и 17 лет. "Установлено, что данное противоправное деяние доставленные совершили в конце марта текущего года. В настоящее время сотрудники Отдела МВД России по городу Анапе проводят проверку. В действиях девушек усматриваются признаки преступления, предусмотренные статьями 243, 244 и 354.1 УК РФ", - цитирует канал сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Прокуратура Краснодарского края сообщила, что также проводит проверку по факту осквернения мемориала. Возбудить уголовное дело поручил и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что 23 июня Ставропольский краевой суд приговорил к году воспитательной колонии17-летнего местного жителя. Он был признан виновным в осквернении символов воинской славы России у мемориала "Вечный огонь" в Невинномысске и оскорблении памяти защитников Отечества.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Сообщения об убийстве Тумсо вызвали недоверие в чеченской диаспоре", "Убийства критиков Кадырова в Европе приобрели системный характер", "Анзор из Вены критиковал Кадырова в стиле убитого блогера Мансура Старого".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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