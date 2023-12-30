Бидзина Иванишвили заявил о возвращении в политику

30 декабря 2023, 18:09

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Основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили сегодня объявил о своем возвращении в политику в статусе почетного председателя партии, объяснив это решение желанием обеспечить вступление Грузии в Евросоюз к 2030 году.

Как писал "Кавказский узел", 11 января 2021 года учредитель и председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили объявил о своем решении уйти из политики. Он подчеркнул, что покидает как пост председателя партии, так и саму партию.

Сегодня на съезде партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил о своем возвращении в политику. "Три года назад я сообщил общественности о своем решении дистанцироваться от активных политических процессов. И вот, спустя три года, по собственной инициативе, как почетный председатель партии, я возвращаюсь в политическую жизнь", - процитировал выступление Иванишвили телеканал "Мтавари архи", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что роль Иванишвили была «неоценимой» в течение последних трех лет. Он также признал, что в течение этих лет он консультировался с Иванишвили, но «по стратегическим вопросам».

"Его роль была неоценима в течение последних трех лет. Я лично не скрывал и скрывать нечего, у меня были консультации, потому что мы прошли такие сложные времена, что, конечно, нужно было проводить консультации, я имею в виду стратегические вопросы, связанные с судьбой страны, выживанием страны и общей навигацией в этой турбулентной ситуации", - сказал Гарибашвили в эфире телеканала "Формула", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Выступив на съезде с краткой речью, Бидзина Иванишвили объяснил свое решение вернуться в грузинскую политику желанием обеспечить вступление Грузии в Евросоюз к 2030 году и достичь уровня развития экономики европейских государств, а также «рисками коррупции и внутреннего противостояния» в "Грузинской мечте", пишет "Коммерсант".

Напомним, 14 декабря председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросовет предоставил Грузии статус кандидата в члены Евросоюза. Ранее, 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС, указав при этом на девять приоритетов, на которые должны обратить внимание власти страны, в том числе деолигархизацию, судебную реформу и соблюдение прав человека.

Грузинские власти объявили присвоение стране статуса кандидата в члены Евросоюза своей большой победой. Грузия получила статус авансом, но ее шансы вступить в ЕС в 2030 году под большим вопросом, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

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