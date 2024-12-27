США объявили о санкциях против Бидзины Иванишвили

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Минфин США ввел санкции против основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Госдепартамент пояснил, что действия Иванишвили подорвали демократическое и евроатлантическое будущее Грузии.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 23 декабря перед участниками акции протеста в Тбилиси выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили , она заявила о необходимости провести новые парламентские выборы и пригласила Бидзину Иванишвили на переговоры. Аналитики исключили согласие основателя "Грузинской мечты" на переговоры

США ввели санкции против основателя «Грузинской мечты», бизнесмена Бидзины Иванишвили, сообщается на сайте Минфина. Он внесен в список SDN Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Причина внесения Иванишвили в списки - "подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии", пояснил сегодня Госдепартамент США. "Соединенные Штаты вносят в санкционный список Бидзину Иванишвили, основателя и почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта", за подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах Российской Федерации", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после того, как Минфин США внес бывшего грузинского премьер-министра и миллиардера в санкционный список.

"Действия Иванишвили и «Грузинской мечты» подорвали демократические институты, сделали возможным нарушение прав человека и ограничили реализацию основных свобод в Грузии. Более того, они сорвали евроатлантическое будущее Грузии, будущее, которого в подавляющем большинстве желает грузинский народ и которое предусмотрено Конституцией Грузии. В результате Грузия стала уязвимой для России, которая продолжает оккупировать более 20 процентов территории Грузии. Мы решительно осуждаем действия «Грузинской мечты» под руководством Иванишвили, включая продолжающиеся жестокие репрессии против граждан Грузии, протестующих, представителей средств массовой информации, правозащитников и деятелей оппозиции. Соединенные Штаты привержены делу привлечения к ответственности тех, кто подрывает демократию и права человека в Грузии", - говорится в сообщении на сайте госдепартамента США, которое перевел "Кавказский узел".

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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