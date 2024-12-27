Санкции против Иванишвили обнадежили оппозицию

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Санкции против Иванишвили изолировали основателя "Грузинской мечты" и ясно указали на его связи с Россией, единственный выход из кризиса - объявить новые выборы, полагают оппозиционеры. Премьер-министр Грузии счел, что с введением санкций США лишились инструмента шантажа.

Как писал "Кавказский узел", Минфин США ввел санкции против основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Госдепартамент пояснил, что действия Иванишвили подорвали демократическое и евроатлантическое будущее Грузии.

В ночь на 23 декабря перед участниками акции протеста в Тбилиси выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, она заявила о необходимости провести новые парламентские выборы и пригласила Бидзину Иванишвили на переговоры. Аналитики исключили согласие основателя "Грузинской мечты" на переговоры.

Председатель Хельсинкской комиссии США, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон прокомментировал введение Вашингтоном финансовых санкций против основателя и почетного председателя правящей в Грузии партии «Грузинская мечта».



"Я приветствую санкции против будущего диктатора Бидзины Иванишвили. Я призывал к этому в 2020 году вместе с «Комитетом республиканских исследований». Иванишвили ненавидит Америку и любит Китай и Иран. Он планирует уничтожить грузинский суверенитет и демократию. Грузии нужны свободные и справедливые выборы немедленно", – написал он в соцсети X.

"США наконец-то ввели санкции против Иванишвили... Когда Евросоюз последует их примеру? Мы не можем допустить, чтобы страна попала в руки России" - отметила в соцсети X депутат Европарламента Виола фон Крамон.

По мнению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе введение санкций незначимо для Иванишвили. "Они <США> приняли решение, которое не имеет существенного влияния. Напротив, с этим решением они в конечном итоге лишились инструмента шантажа", - привело его слова "Мтавари архи".

США ввели санкции против Иванишвили из-за того, что он защищает национальные интересы Грузии, сообщил также Кобахидзе.

"Бидзина Иванишвили фактически находился под санкциями три года, в течение этого времени он служил интересам страны; ничего особенного не произошло; это награда за защиту интересов страны. Шантаж, давление, угрозы, которые осуществляются против Грузии, совершенно не работают", - привела слова Кобахидзе телекомпания "Имеди".

Бидзина Иванишвили подвергнут санкциям в соответствии со статьей 1(a)(ii)(C) Исполнительного указа № 14024 за ответственность, соучастие, прямое или косвенное участие или попытку участия в действиях или политике, которые подрывают демократические процессы как в США, так и за рубежом, при прямом или косвенном интересе Правительства Российской Федерации, процитировало сегодня на своей странице в соцсети Facebook* посольство Грузии в США фрагмент заявления госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как следует из текста указа президента США Джо Байдена №14024 от 15 апреля 2021 года, "вся собственность и имущественные интересы" попавших под санкции лиц,"находящиеся в Соединенных Штатах и который в дальнейшем перейдут на территорию Соединенных Штатов" "блокируются и не могут быть переданы, оплачены, экспортированы, изъяты или иным образом обработаны", перевел текст документа "Кавказский узел".

Грузинская оппозиция приветствовала санкции против Иванишвили

Участники протестов против приостановки евроинтеграции, которые 30-й день подряд в Тбилиси, прокомментировали объявление акций против основателя "Грузинском мечты.

Иванишвили и его правительство отрезаны от демократического мира, заявил на акции протеста бывший госминистр Грузии, член партии "Дроа" Алекси Петриашвили.

"Самое значимое - сама формулировка, что Иванишвили подвергнут санкциям за связи с Россией в Грузии, за подрыв демократии, за отклонение от евроатлантического курса. Когда США принимают такое решение, оно подкрепляется очень серьезными доказательствами. Единственное, что сейчас остается режиму Иванишвили, — это объявить новые выборы, освободить всех заключенных и позаботиться о собственном выживании. Иванишвили отрезан от демократического мира, как и его окружение", - привела его слова телекомпания "Пирвели".

Санкция, введенная США, является не только тяжелым финансовым ударом, но и открыто объявляет Иванишвили агентом России, заявил один из лидеров коалиции "Сильная Грузия" Григол Гегелия.

"США называют Иванишвили человеком, который подрывает грузинскую демократию и евроатлантическую интеграцию «во благо интересов России», «в результате чего Грузия стала уязвимой для России». Сегодня у самопровозглашенного режима есть лидер, официально известный как российский агент, премьер-министр, которому запрещен выезд в страны Европы, министр внутренних дел, который находится в «списке Магнитского» наряду с преступниками и террористами мирового уровня. В такой ситуации стабильное развитие и безопасность государства немыслимы. Это означает, что грузинское государство и все стратегические процессы временно упразднены. Дни самопровозглашенного режима сочтены. У Иванишвили остался только один путь: объявить новые выборы, освободить всех политзаключенных и мирно передать власть законному правительству Грузии", - приводятся его слова в другом сообщении телекомпании.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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