Фамиль Халилов приговорен к условному сроку

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Суд в Баку переквалифицировал обвинение активисту Фамилю Халилову, арестованному по делу о наркотиках, на более мягкую статью и приговорил его к трем годам лишения свободы условно. Халилов добивался оправдания, защита будет обжаловать приговор.

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря 2024 года Бакинский суд по тяжким преступлениям удовлетворил ходатайство защиты о переводе частично парализованного Фамиля Халилова под домашний арест. 28 ноября в суде Халилов опроверг показания полицейских, которые утверждали, что задержали его на улице с наркотиками в кармане. В тот же день активист начал сухую голодовку с требованием освобождения из-под стражи и снятия обвинений. После перевода под домашний арест он прекратил голодовку.

Фамиль Халилов – инвалид первой группы, его руки парализованы. Он был задержан 2 мая 2024 года и арестован по обвинению в торговле наркотиками. Халилов активно критиковал в соцсетях власти Азербайджана и проводил прямые эфиры после того, как получил в Швеции устройство, позволяющее набирать текст пальцами ног. В Швецию он уехал в 2015 году из-за опасений за свою жизнь, но там ему отказали в статусе беженца и в июле 2023 года депортировали вместе с женой и детьми обратно в Азербайджан.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 6 февраля был продолжен процесс по делу Фамиля Халилова. Сначала судом был допрошен последний свидетель стороны обвинения.

«Этот молодой человек сейчас служит в армии, и наконец-то была обеспечена его явка в суд. Он был понятым при обыске Халилова в полиции. Он повторил свои слова, сказанные на предварительном следствии, что якобы у Халилова из кармана брюк изъяли наркотики. Но самое интересное в том, что у Халилова руки парализованы, и он не может класть их в карманы и вообще пользоваться ими. С другой стороны, свидетель не сказал ничего подтверждающее версию следствия о том, что Халилов был задержан на улице. Свидетель видел Халилова уже в отделении. А вот допрошенная по ходатайству стороны защиты жена Халилова рассказала в деталях, как его задержали дома», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Фариз Намазлы.

Далее выступил гособвинитель. Прокурор предложил переквалифицировать обвинение со статьи 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков с целью продажи в крупном размере) на более мягкую статью 234.1-1 (незаконное приобретение, хранение, изготовление, обработка, перевозка наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере без цели сбыта) УК Азербайджана и приговорить активиста к трем годам лишения свободы.

При этом гособвинитель с учетом состояния здоровья Халилова предложил применить статью 70 УК, допускающую назначение наказания более мягкого, чем предусмотрено законом, и приговорить Халилова к трем годам лишения свободы условно.

Мы с Фамилем настаивали на оправдательном вердикте

«Мы с Фамилем настаивали на оправдательном вердикте. Потому что судебное следствие не доказало его вину. Все обвинение фактически было построено на словах полицейских, при этом большинство ходатайств защиты были отклонены. В итоге суд приговорил Халилова к трем годам лишения свободы условно. Конечно, и Фамиль, и мы, сторона защиты, не согласны с вердиктом и подадим апелляцию на приговор», - пообещал адвокат Намазлы.

Адвокат Бахруз Байрамов также выразил несогласие с приговором. «Конечно, мы удовлетворены тем, что Фамиль Халилов не был отправлен под стражу. Однако в реальности он не совершал преступления, и любой неоправдательный приговор несправедлив. Мы будем добиваться оправдания Халилова», - сказал Байрамов корреспонденту «Кавказского узла».

В Бакинском суде по тяжким преступлениям подтвердили информацию о приговоре Халилову. Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

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