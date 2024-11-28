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20:01, 28 ноября 2024

Фамиль Халилов опроверг показания силовиков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанский активист Фалиль Халилов на заседании суда опроверг показания полицейских, которые утверждали, что задержали его на улице с наркотиками в кармане. Халилов указал, что был задержан дома, а карманы в его одежде зашиты.

Как писал "Кавказский узел", парализованного инвалида Фамиля Халилова задержали 2 мая, он арестован по обвинению в торговле наркотиками. 15 августа он объявил голодовку в санчасти бакинского СИЗО-1 в знак протеста против ареста, а 3 октября сообщил, что перешел к сухой голодовке. 6 октября Халилов отказался от этой формы протеста, но продолжил голодовку. 23 октября супруга инвалида и активиста Фамиля Халилова рассказала, что у него отнялись ноги. Он утратил способность самостоятельно передвигаться на 77-е сутки голодовки. На 88-е сутки он прекратил акцию.

В Бакинском суде тяжким преступлениям сегодня продолжился судебный процесс против политического активиста, инвалида с детства Фамиля Халилова. Выступившие перед судьей полицейские Агамаме Назиров и Вюсал Байрамов сообщили о том, что задержали Халилова на улице невдалеке от дома, в поселке Сулу Тепе. Оперативники заявили, что обнаружили сверток с амфетамином в правом кармане шорт Халилова.
Халилов заявил, что сверток с амфетамином не принадлежал ему, а карманы его шорт зашиты, поэтому в них не могли найти наркотики. Он также сказал, что не мог находиться на улице один, так как вследствие его инвалидности первой группы один на улицу не выходит, а только в сопровождении близкого человека. "Если выхожу из дома, то теряю равновесие и падаю", - отметил обвиняемый.

Он опроверг утверждения о задержании на улице, заявив, что его вывели из дома и увезли в полицию. Также Халилов отметил, что при его задержании не присутствовал адвокат, не велась фото- и видеосьемка обыска. Халилов и защита обратили внимание суда на то, что в протоколе задержания говорится о хранении и употреблении наркотиков, а не о продаже запрещенных веществ.

Допрос свидетелей продолжится в следующем заседании суда, намеченного на 12 декабря.

Напомним, Халилов – инвалид первой группы, он активно критиковал в соцсетях власти Азербайджана и проводил прямые эфиры после того, как получил в Швеции устройство, позволяющее набирать текст пальцами ног. 26 сентября на первом заседании суда по его делу Халилов заявил, что силовики сфальсифицировали протоколы задержания и обыска в его доме.

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Автор: Кямал Али

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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