Фамиль Халилов заявил в суде о фальсификации дела

27 сентября 2024, 04:19

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Критик властей Азербайджана Фамиль Халилов, обвиненный по делу о наркотиках, сообщил суду, что силовики сфальсифицировали протоколы задержания и обыска в его доме. Халилов также пожаловался суду, что в СИЗО ему не обеспечен уход в связи с инвалидностью.

Как писал "Кавказский узел", на 27-е сутки голодовки у инвалида первой группы Фамиля Халилова возникли резкие головные боли, в лечебной части СИЗО его посетила врач. На подготовительном заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям 12 сентября защита просила о переводе Халилова под домашний арест, но суд оставил его под стражей.

Фамиля Халилова задержали 2 мая, он отправлен в СИЗО по обвинению в торговле наркотиками. Халилов активно критиковал в соцсетях власти Азербайджана и проводил там прямые эфиры после того, как получил в Швеции устройство, позволяющее набирать текст пальцами ног, рассказали его супруга и правозащитник. 15 августа парализованный Фамиль Халилов, содержащийся в санчасти бакинского СИЗО-1, объявил голодовку в знак протеста против ареста.

Бакинский суд по тяжким преступлениям 26 сентября провел первое заседание по существу дела Фамиля Халилова, который продолжает начатую более месяца назад голодовку. Выступая на заседании, Халилов обратил внимание, что ему, несмотря на тяжелую инвалидность, не назначили в СИЗО социального работника. Судья обещал обратится в СИЗО для решения этого вопроса, отметив, что закон не предусматривает прикрепления за заключенными-инвалидом социального работника для ухода, передал корреспондент “Кавказского узла”.

Выступая в суде, Халилов вновь заявил о своей невиновности, назвав обвинение сфальсифицированным. Он отметил, что после депортации из Швеции он не выходил из дома и именно из дома его забрали силовики в гражданской одежде, однако в материалах дела утверждается, что Халилова задержали на улице.

Активист также обратил внимание судьи, что обыск у него дома был проведен без постановления суда. По словам Халилова, силовики завели его на второй этаж и там извлекли из тумбочки белый порошок, - как утверждает следователь, наркотическое вещество. В протоколе обыска указано, что порошок был обнаружен в карманах шорт Халилова, но сам подсудимый настаивает, что с 2005 года носит шорты и брюки только с зашитыми карманами, поскольку не может двигать руками. По этой же причине Халилов не подписал документы в полиции, передав право подписи матери и жене.

Отвечая на вопросы адвокатов он пояснил, что писал в социальных сетях пальцами ног, высказывая свое мнение по политическим вопросам и критикуя власти. Он подчеркнул, что именно критику правительства считает причиной своего преследования.

Следующее заседание по делу назначено на 24 октября. Статья о незаконном обороте наркотиков в крупном размере с целью сбыта (234.4.3 УК Азербайджана) предусматривает от пяти до 12 лет лишения свободы.

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