Суд в Баку отказался освободить Фамиля Халилова

12 сентября 2024, 18:46

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Защита ходатайствовала о переводе инвалида первой группы Фамиля Халилова под домашний арест, но суд в Баку оставил его под стражей.

Как писал "Кавказский узел", на 27-е сутки голодовки у инвалида первой группы Фамиля Халилова возникли резкие головные боли, в лечебной части СИЗО его посетила врач, сообщила жена активиста.

Фамиля Халилова задержали 2 мая, он отправлен в СИЗО по обвинению в торговле наркотиками. Халилов активно критиковал в соцсетях власти Азербайджана и проводил там прямые эфиры после того, как получил в Швеции устройство, позволяющее набирать текст пальцами ног, рассказали его супруга и правозащитник. 15 августа парализованный Фамиль Халилов, содержащийся в санчасти бакинского СИЗО-1, объявил голодовку в знак протеста против ареста.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня состоялось подготовительное заседание по делу инвалида первой группы, парализованного активиста Фамиля Халилова.

Защита ходатайствовала о переводе Халилова под домашний арест, попросив суд принять во внимание физическое состояние активиста и то, что он уже почти месяц проводит голодовку, но суд отказался удовлетворить ходатайство, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Бахруз Байрамов.

По его словам, Халилов заявил, что чувствует себя "пленным в фашистских застенках" и повернулся спиной к суду.

Слушания по существу назначены на 26 сентября.

22 мая, после отказа в переводе под домашний арест, Халилов также объявил голодовку. На третьи сутки руководство СИЗО убедило его прекратить голодовку, пообещав скорое решение вопроса с его освобождением, рассказал адвокат.

Представителям Евросоюза и властям Швеции, из которой был выслан Фамиль Халилов, следует добиваться от Баку освобождения активиста и прекращения его преследования, заявила 10 мая "Азербайджанская гражданская коалиция в изгнании".

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