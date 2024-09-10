Фамилю Халилову понадобилась помощь врача

10 сентября 2024, 21:20

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На 27-е сутки голодовки у инвалида первой группы Фамиля Халилова возникли резкие головные боли, в лечебной части СИЗО его посетила врач, сообщила жена активиста.

Как писал "Кавказский узел", руководство бакинского СИЗО поручило одному из арестантов уход за Фамилем Халиловым, теперь трудностей с обслуживанием парализованного активиста нет, сообщила его супруга.

15 августа парализованный Фамиль Халилов, содержащийся в санчасти бакинского СИЗО-1, объявил голодовку в знак протеста против ареста. 19 августа супруга Халилова обвинила сотрудников изолятора в отсутствии ухода за ним. 26 августа стало известно, что в СИЗО выделили сотрудника для ухода за Халиловым, на следующий день его супруга подтвердила, что проблема с уходом за Халиловым разрешилась.

На 27-е сутки протестной голодовки в лечебной части следственного изолятора у инвалида первой группы Фамиля Халилова начались тяжелые головные боли. В заключении его посетила врач и взяла у него кровь на анализ, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" жена обвиняемого Кичикханым Халилова.

После встречи с Фамилем 10 сентября она сказала, что муж не прекратит голодовку и будет продолжать до освобождения, так как невиновен и преследуется за активную политическую деятельность.

"Фамиль пьет воду, пищу не принимает, он также принимает обезболивающие лекарства связанные с его инвалидностью. За 27 дней голодовки государственные организации не интересовались здоровьем Гасымова и не его требованиями", - отметила Кичикханым.

В пенитенциарной службе отрицают голодовку Халилова и сказали "Кавказскому узлу", что обвиняемые придерживается обычного пищевого режима.