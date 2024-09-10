Фамиль Халилов. Стоп-кадр видео Meydan TV от 09.05.24, https://www.youtube.com/watch?v=exZkjbxMWw0

10 сентября 2024, 21:20

Фамилю Халилову понадобилась помощь врача

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На 27-е сутки голодовки у инвалида первой группы Фамиля Халилова возникли резкие головные боли, в лечебной части СИЗО его посетила врач, сообщила жена активиста.

Как писал "Кавказский узел",  руководство бакинского СИЗО поручило одному из арестантов уход за Фамилем Халиловым, теперь трудностей с обслуживанием парализованного активиста нет, сообщила его супруга.

15 августа парализованный Фамиль Халилов, содержащийся в санчасти бакинского СИЗО-1, объявил голодовку в знак протеста против ареста. 19 августа супруга Халилова обвинила сотрудников изолятора в отсутствии ухода за ним. 26 августа стало известно, что в СИЗО выделили сотрудника для ухода за Халиловым, на следующий день его супруга подтвердила, что проблема с уходом за Халиловым разрешилась.

На 27-е сутки протестной голодовки в лечебной части следственного изолятора у инвалида первой группы Фамиля Халилова  начались тяжелые головные боли. В заключении его посетила врач и взяла у него кровь на анализ,  сообщила корреспонденту "Кавказского узла" жена обвиняемого Кичикханым Халилова.

После встречи с Фамилем 10 сентября она сказала, что муж не прекратит голодовку и будет продолжать до освобождения, так как невиновен и преследуется за активную политическую деятельность.

"Фамиль пьет воду, пищу не принимает, он также принимает обезболивающие лекарства связанные с его инвалидностью. За 27 дней голодовки государственные организации не интересовались здоровьем Гасымова и не его требованиями", - отметила Кичикханым.

В пенитенциарной службе отрицают голодовку Халилова и сказали "Кавказскому узлу", что обвиняемые придерживается обычного пищевого режима.

22 мая, после отказа в переводе под домашний арест, Халилов также объявил голодовку. На третьи сутки руководство СИЗО убедило его прекратить голодовку, пообещав скорое решение вопроса с его освобождением, рассказал адвокат.

Представителям Евросоюза и властям Швеции, из которой был выслан Фамиль Халилов, следует добиваться от Баку освобождения активиста и прекращения его преследования, заявила 10 мая "Азербайджанская гражданская коалиция в изгнании".

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Примечание:

"Азербайджанские оппозиционеры потребовали освободить парализованного Халилова", "Азербайджанские активисты призвали ООН обратить внимание на репрессии против журналистов", "Суд в Баку утвердил отказ освободить парализованного Халилова из-под стражи".

Автор: Кямал Али источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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