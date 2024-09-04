Супруга назвала решенной проблему ухода за Фамилем Халиловым в изоляторе

04 сентября 2024, 11:53

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Руководство бакинского СИЗО поручило одному из арестантов уход за Фамилем Халиловым, теперь трудностей с обслуживанием парализованного активиста нет, сообщила его супруга.

Как писал "Кавказский узел", 15 августа парализованный Фамиль Халилов, содержащийся в санчасти бакинского СИЗО-1, объявил голодовку в знак протеста против ареста. 19 августа супруга Халилова обвинила сотрудников изолятора в отсутствии ухода за ним. 26 августа стало известно, что в СИЗО выделили сотрудника для ухода за Халиловым.

Фамиль Халилов – инвалид первой группы, он активно критиковал в соцсетях власти Азербайджана и проводил прямые эфиры после того, как получил в Швеции устройство, позволяющее набирать текст пальцами ног. 2 мая Халилова задержали и затем арестовали по обвинению в торговле наркотиками. 29 августа в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло подготовительное заседание по делу Халилова, на нем судья отказался смягчить меру пресечения арестованному.

Начальник СИЗО распорядился выбрать из восьми заключенных одного для ухода за Фамилем Халиловым, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" супруга арестованного Кичикханым Халилова.

"Теперь трудностей с обслуживанием мужа в лечебной части изолятора Пенитенциарной службы нет. Два дня в неделю я посещаю супруга, в остальные дни ему помогает заключенный. Фамиль не ходит в туалет, так как с 15 августа проводит голодовку протеста. Помощник ему нужен для мелких бытовых нужд", - сказала она.

Иногда муж чувствует себя плохо, так как принимает лекарства на голодный желудок

Женщина отметила, что навещала мужа 2 сентября. "К Фамилю пришел начальник изолятора, врач измерил давление - было высоким... Иногда муж чувствует себя плохо, так как принимает лекарства на голодный желудок, но самостоятельно стоит и ходит. С лекарствами проблем нет. Начальник сказал, что ничем более помочь Фамилю не может", - рассказала она.

Супруга Халилова отметила, что на заседание суда ее мужа привезли не в специальном автобусе для заключенных, в котором Фамилю было плохо из-за тесноты и жары, а в обычном легковом автомобиле с охранником. "После суда разнервничавшемуся Фамилю стало вновь плохо, его отвели в соседнюю комнату и напоили сладким шербетом с вареньем. Когда мужу стало лучше, его увезли в легковом автомобиле в следственный изолятор", - рассказала Кичикханым Халилова.

Сотрудник пресс-службы Пенитенциарной службы сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что Фамиль Халилов не проводит голодовку, а "принимает пищу и жидкости в обычном режиме".

Напомним, Пенитенциарная служба 22 августа также опровергла сведения о голодовке Халилова. "Он принимает пищу. Сведения о проводимой им голодовке не соответствуют действительности", - сообщил "Кавказскому узлу" руководитель отдела по связям с общественностью Танрыверди Мустафаев.

22 мая, после отказа в переводе под домашний арест, Халилов также объявил голодовку. На третьи сутки руководство СИЗО убедило его прекратить голодовку, пообещав скорое решение вопроса с его освобождением, рассказал адвокат.

Представителям Евросоюза и властям Швеции, из которой был выслан Фамиль Халилов, следует добиваться от Баку освобождения активиста и прекращения его преследования, заявила 10 мая "Азербайджанская гражданская коалиция в изгнании".

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