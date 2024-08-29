Суд отказался смягчить меру пресечения Фамилю Халилову

29 августа 2024, 16:26

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Бакинский суд по тяжким преступления отказался перевести под домашний арест активиста Фамиля Халилова, несмотря на то, что он из-за паралича рук не может себя обслуживать.

Как писал "Кавказский узел", 15 августа парализованный Фамиль Халилов, содержащийся в санчасти бакинского СИЗО-1, объявил голодовку в знак протеста против ареста. 19 августа супруга Халилова обвинила сотрудников изолятора в отсутствии ухода за ним. Пенитенциарная служба 22 августа опровергла сведения о голодовке Халилова. "Он принимает пищу. Сведения о проводимой им голодовке не соответствуют действительности", - сообщил "Кавказскому узлу" руководитель отдела по связям с общественностью Танрыверди Мустафаев. 26 мая стало известно, что в СИЗО выделили сотрудника для ухода за Халиловым.

Фамиль Халилов – инвалид первой группы, он активно критиковал в соцсетях власти Азербайджана и проводил прямые эфиры после того, как получил в Швеции устройство, позволяющее набирать текст пальцами ног. 2 мая Халилова задержали и затем арестовали по обвинению в торговле наркотиками. Из-за недостаточного ухода у Фамиля Халилова начался некроз тканей в парализованных руках, сообщила 28 мая его супруга. 26 июля следствие отчиталось о завершении расследования дела Халилова.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался суд над инвалидом первой группы Фамилем Халиловым. Сегодня состоялось подготовительное заседание, в начале которого оказалось, что Халилову не вручили обвинительный акт.

Халилов обвиняется в хранении и продаже наркотических средств, но сам он считает, что причиной его преследования является критика властей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Халилова Бахруз Байрамов.

Судья отказался удовлетворить ходатайство Халилова и его адвокатов о переводе под домашний арест в связи с его состоянием - у Халилова парализованы руки и он не может самостоятельно обслуживать себя в СИЗО. Не были приняты доводы защиты о том, что Халилов с 15 августа проводит голодовку в знак протеста против необоснованного ареста. Он отказывается прекращать голодовку также потому, что принимая пищу придется отправлять естественные потребности, но сам он без посторонней помощи делать это не может, сообщил адвокат.

Прокурор выступил против удовлетворения ходатайства и суд отклонил просьбу о переводе Халилова под домашний арест. Судья удовлетворил просьбу прокурора, оставив Халилова в следственном изоляторе, рассказал Байрамов.

Напомним, 22 мая, после отказа в переводе под домашний арест, Халилов также объявил голодовку. На третьи сутки руководство СИЗО убедило его прекратить голодовку, пообещав скорое решение вопроса с его освобождением, рассказал адвокат.

Представителям Евросоюза и властям Швеции, из которой был выслан Фамиль Халилов, следует добиваться от Баку освобождения активиста и прекращения его преследования, заявила 10 мая "Азербайджанская гражданская коалиция в изгнании".

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