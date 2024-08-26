Сотруднику изолятора в Баку поручен уход за инвалидом Халиловым

26 августа 2024, 18:16

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Парализованный Фамиль Халилов 12-е сутки продолжает голодовку в бакинском СИЗО в знак протеста против ареста, одному из сотрудников поручен уход за ним, сообщил сегодня адвокат активиста.

Как писал "Кавказский узел", 15 августа парализованный Фамиль Халилов, содержащийся в санчасти бакинского СИЗО-1, объявил голодовку в знак протеста против ареста. 19 августа супруга Халилова обвинила сотрудников изолятора в отсутствии ухода за ним. Пенитенциарная служба 22 августа опровергла сведения о голодовке Халилова. "Он принимает пищу. Сведения о проводимой им голодовке не соответствуют действительности", - сообщил "Кавказскому узлу" руководитель отдела по связям с общественностью Танрыверди Мустафаев.

Фамиль Халилов – инвалид первой группы, он активно критиковал в соцсетях власти Азербайджана и проводил прямые эфиры после того, как получил в Швеции устройство, позволяющее набирать текст пальцами ног. 2 мая Халилова задержали и затем арестовали по обвинению в торговле наркотиками. Из-за недостаточного ухода у Фамиля Халилова начался некроз тканей в парализованных руках, сообщила 28 мая его супруга. 26 июля следствие отчиталось о завершении расследования дела Халилова.

На 12-е сутки голодовки Фамиль Халилов, который до ареста весил 116 килограммов, похудел на 20 килограммов, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Бахруз Байрамов, навестивший подзащитного.

По словам Байрамова, Пенитенциарная служба выделила одного работника для ухода за Халиловым.

Адвокат отметил, что Фамиль Халилов по-прежнему требует освобождения, считая свой арест необоснованным. Халилов только пьет воду и лекарства и, по словам врачей, такой режим может привести к тяжелым последствиям для организма, рассказал Бахруз Байрамов.

По его словам, супруга Халилова сегодня уговаривала мужа прекратить голодовку, но тот отказался, указав на необходимость продолжения акции протеста.

Напомним, 22 мая, после отказа в переводе под домашний арест, Халилов также объявил голодовку. На третьи сутки руководство СИЗО убедило его прекратить голодовку, пообещав скорое решение вопроса с его освобождением, рассказал адвокат.

Представителям Евросоюза и властям Швеции, из которой был выслан Фамиль Халилов, следует добиваться от Баку освобождения активиста и прекращения его преследования, заявила 10 мая "Азербайджанская гражданская коалиция в изгнании".

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