Супруга Халилова пожаловалась на бедственное положение семьи

23 августа 2024, 05:00

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Парализованный активист Партии Народного фронта Азербайджана Фамиль Халилов продолжает голодовку, его семья находится в тяжелом материальном положении, пожаловалась супруга. Председатель ПНФА Али Керимли призвал власти освободить Халилова. Халилов принимает пищу, сведения о проводимой им голодовке не соответствуют действительности, заявил тем временем представитель Пенитенциарной службы Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 15 августа парализованный Фамиль Халилов, содержащийся в санчасти бакинского СИЗО-1, объявил голодовку в знак протеста против ареста. Халилов третьи сутки продолжает голодовку, но сотрудники не ухаживают за ним, сообщила 17 августа супруга активиста. Адвокат Фамиля Халилова назвал неправдоподобной версию следствия о том, что парализованный критик властей Азербайджана торговал наркотиками. 19 августа супруга Халилова обвинила сотрудников изолятора в отсутствии ухода за мужем.

Фамиль Халилов – инвалид первой группы, он активно критиковал в соцсетях власти Азербайджана и проводил прямые эфиры после того, как получил в Швеции устройство, позволяющее набирать текст пальцами ног. 2 мая Халилова задержали и затем арестовали по обвинению в торговле наркотиками. Из-за недостаточного ухода у Фамиля Халилова начался некроз тканей в парализованных руках, сообщила 28 мая его супруга. 26 июля следствие отчиталось о завершении расследования дела Халилова.

29 августа в Суде по тяжким преступлениям начнется процесс над членом Партии Народного Фронта Азербайджана, обвиняемым в наркопреступлении, инвалидом 1-й группы Фамилем Халиловым.

Защита подавала ходатайство об освобождении Халилова в связи с отсутствие его вины и фальсификацией обвинения, но ходатайство было отклонено, рассказал 22 августа корреспонденту "Кавказского узла" адвокат обвиняемого Фахраддин Мехтиев.

Адвокат сообщил, что на первом заседании суда защита намерена подать второе ходатайство об освобождении Халилова в связи с отсутствием состава преступления. Если оно будет отклонено, то защита будет просить перевести Халилова под домашний арест, учитывая его инвалидность и неспособность самостоятельно обслуживать себя.

Супруга обвиняемого Кичикханым Халилова 21 августа посетила его в медчасти Первого следственного изолятора в Кюрдаханы. "Я два раз в неделю посещаю его в изоляторе, мою, купаю, он посещает туалет. В остальные дни ограничивает себя в питье, чтобы не посещать туалет. Муж пищу не принимает, несмотря на давление начальника изолятора Элнура Исмаилова. Он отказывается прекратить голодовку протеста", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она также пожаловалась на тяжелом материальной положение семьи, которая живет в арендованном доме около Баку. В семье трое детей, один из них болеет от рождения. В настоящее время семье помогает ПНФА.

Семью Халилова навестил председатель Партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли. "Власти Азербайджана должны положить конец этой бесчеловечности, жестокости в отношении Фамиля Халилова. Мы, как народ, должны потребовать, чтобы власти прекратили это бесчеловечное притеснение и освободили Фамиля Халилова", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Тем временем Пенитенциарная служба Азербайджана опровергла проведение Халиловым голодовки. "Здоровье арестованного Фамиля Халилова под контролем врачей, он принимает пищу. Сведения о проводимой им голодовке не соответствуют истине", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава отдела по связям с общественностью ведомства Танрыверди Мустафаев.

По его словам, Халилов сейчас находится в медицинско-санитарной части следственного изолятора. "Не только Ф. Халилов, но и все другие арестованные и осужденные в случае необходимости получают медицинскую помощь", - добавил он.

Напомним, 22 мая, после отказа в переводе под домашний арест, Халилов также объявил голодовку. На третьи сутки руководство СИЗО убедило его прекратить голодовку, пообещав скорое решение вопроса с его освобождением, рассказал адвокат.

Представителям Евросоюза и властям Швеции, из которой был выслан Фамиль Халилов, следует добиваться от Баку освобождения активиста и прекращения его преследования, заявила 10 мая "Азербайджанская гражданская коалиция в изгнании".

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