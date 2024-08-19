Жена арестованного инвалида Фамиля Халилова заявила о полном отсутствии ухода за ним

19 августа 2024, 20:45

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Азербайджанский активист Фамиль Халилов продолжает голодовку в знак протеста против ареста, сообщила его жена. По ее словам, за парализованным активистом нет даже минимального ухода, а врач лишь на сотый день пребывания Халилова в лечебном учреждении измерил ему давление.

Как писал "Кавказский узел", 15 августа парализованный Фамиль Халилов, содержащийся в санчасти бакинского СИЗО-1, объявил голодовку в знак протеста против ареста. Халилов третьи сутки продолжает голодовку, но сотрудники не ухаживают за ним, сообщила 17 августа супруга активиста. Адвокат Фамиля Халилова назвал неправдоподобной версию следствия о том, что парализованный критик властей Азербайджана торговал наркотиками.

Фамиль Халилов – инвалид первой группы, он активно критиковал в соцсетях власти Азербайджана и проводил прямые эфиры после того, как получил в Швеции устройство, позволяющее набирать текст пальцами ног. 2 мая Халилова задержали и затем арестовали по обвинению в торговле наркотиками. Из-за недостаточного ухода у Фамиля Халилова начался некроз тканей в парализованных руках, сообщила 28 мая его супруга. 26 июля следствие отчиталось о завершении расследования дела Халилова.

Жена инвалида первой группы Фамиля Халилова – Кичикханым сообщила корреспонденту "Кавказского узлу", что ее муж продолжает голодовку. При этом в лечебном отделении Кюрдаханинского следственного изолятора, где Халилов находится сотый день, ему не оказывают помощь.

"Положение мужа тяжелое, он не говорил прежде, теперь сказал, что ему не помогают отправлять естественные надобности в туалете. Он не может натянуть на себя штаны и возвращается в комнату с спущенными штанами. Для того чтобы редко ходить в туалет, он не пьет жидкости. Начальник изолятора настаивал на том, чтобы мы и Фамиль письменно подтвердили отказ от голодовки, но муж отказывается и будет продолжать акцию протеста", - сказала Кичикханым Халилова.

По ее словам, за время пребывания в лечебном учреждении впервые сегодня врач измерил давление подследственного, оказалось 140 на 70.

"Они оставили инвалида без всякой помощи, мне приходится два раза в неделю ездить туда, чтобы помыть Фамиля и помочь ему с туалетом", - сказала супруга Халилова.

В связи с тем, что сегодня Халилова посещала его жена, к подсудимому не пропустили адвоката Бахруза Байрамова. Он посетит Фамиля во второй половине недели, - сообщил адвокат корреспонденту "Кавказского узла" адвокат.

Напомним, 22 мая, после отказа в переводе под домашний арест, Халилов также объявил голодовку. На третьи сутки руководство СИЗО убедило его прекратить голодовку, пообещав скорое решение вопроса с его освобождением, рассказал адвокат.

Представителям Евросоюза и властям Швеции, из которой был выслан Фамиль Халилов, следует добиваться от Баку освобождения активиста и прекращения его преследования, заявила 10 мая "Азербайджанская гражданская коалиция в изгнании".

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